Topo

Notícias

Gilmar compara interferência dos EUA a Brasil exigir nomes dos 'arquivos Epstein'

Ministro Gilmar Mendes em sessão plenária de 11/06/2025 - Fellipe Sampaio/STF
Ministro Gilmar Mendes em sessão plenária de 11/06/2025 Imagem: Fellipe Sampaio/STF

28/08/2025 15h44

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federa), disse ontem que a tentativa de interferência dos Estados Unidos no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "imprópria".

"Seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos, nas negociações, que fossem reveladas as pessoas que estão no chamado Epstein Files", afirmou a jornalistas no Fórum Empresarial Lide, em Brasília.

Relacionadas

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

'Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor', diz Lula sobre 2026

O ministro se refere a documentos associados ao financista Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede internacional de exploração sexual de menores. Em julho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu não divulgar mais nenhum arquivo relacionado à investigação do escândalo sexual no qual Epstein estava envolvido.

Há uma teoria relacionada ao caso sobre uma suposta "lista de Epstein" em que o financista mantinha os nomes de seus clientes, que inclui personalidades influentes. O presidente americano Donald Trump prometeu a apoiadores que, se fosse eleito, divulgaria os arquivos do caso.

Gilmar avaliou que "negociações comerciais podem se fazer a toda hora. Mas tentar incluir o papel institucional do País e a independência do Judiciário não faz sentido algum".

O decano da Corte também manifestou apoio ao colega Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo americano pela atuação como relator no processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Gilmar disse que a história reconhecerá o papel de Moraes na defesa da democracia. "Se hoje estamos em um ambiente democrático, devemos muito ao ministro Alexandre. Apoio de maneira inquestionável, e sei que a história vai lhe fazer justiça", afirmou.

As medidas americanas incluem a taxação de 50% a produtos brasileiros, a revogação de vistos de autoridades brasileiras nos EUA e barreiras a movimentações financeiras de Moraes, por meio da Lei Magnitsky.

O julgamento de Bolsonaro e de outros envolvidos em tentativa de golpe de Estado está previsto para começar em 2 de setembro, na Primeira Turma do STF. Gilmar Mendes não integra o colegiado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto