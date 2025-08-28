Galípolo vê 'confiança crescente' da população no compartilhamento de dados via Open Finance

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a confiança da população no compartilhamento de dados por meio do Open Finance é "crescente", citando números da modalidade. Ele se manifestou em um vídeo gravado na abertura de um evento em comemoração aos cinco anos de regulamentação do sistema, em Brasília.

"Em relação à iniciação de pagamentos, apenas no último mês tivemos uma movimentação de mais de um bilhão. Esses números refletem uma crescente confiança da população na possibilidade de compartilhar seus dados com segurança em busca de produtos mais adequados, preços menores e melhores serviços", disse o banqueiro central.

Segundo Galípolo, o Open Finance é um projeto estratégico para promover uma "transformação profunda" no sistema financeiro.

Seus pilares - inovação, concorrência, eficiência e cidadania financeira - ampliam o acesso e a qualidade dos serviços disponíveis, ele disse. Isso vai levar a crédito mais barato, investimentos mais rentáveis e soluções de pagamento mais convenientes para clientes.