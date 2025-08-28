França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para restabelecer sanções da ONU ao Irã

França, Reino Unido e Alemanha (E3) ativaram, nesta quinta-feira (28), o mecanismo que permite restabelecer as sanções da ONU contra Teerã devido ao não cumprimento de seus compromissos sobre seu programa nuclear, segundo uma carta ao Conselho de Segurança, à qual a AFP teve acesso.

Os três governos "desejam notificar o Conselho de Segurança que, sobre a base de provas factuais, o E3 considera que o Irã está em uma posição de não cumprimento significativo de seus compromissos" em virtude do acordo nuclear de 2015.

Por isso, "invocam o mecanismo conhecido sob o nome de 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias para permitir a retomada de uma série de sanções suspensas há 10 anos, indica o documento.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, prometeu que seu país responderia a essa decisão, que ele chamou de "ilegal e injustificada".

Este grupo de países europeus ameaça reativar as sanções após não alcançar progresso diplomático depois da guerra entre Irã e Israel em junho.

Durante o conflito de 12 dias, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas.

A guerra paralisou o diálogo em andamento entre os Estados Unidos e o Irã, e Teerã restringiu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU. As negociações com os países europeus acabaram não produzindo resultados.

Os países do E3 acrescentaram que usarão esse período de 30 dias para tentar encontrar uma solução negociada para evitar a reimposição de sanções, disseram em uma carta o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, e seus homólogos britânico, David Lammy, e alemão, Johann Wadephul.

