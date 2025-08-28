Topo

Notícias

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para restabelecer sanções da ONU ao Irã

28/08/2025 10h51

França, Reino Unido e Alemanha (E3) ativaram, nesta quinta-feira (28), o mecanismo que permite restabelecer as sanções da ONU contra Teerã devido ao não cumprimento de seus compromissos sobre seu programa nuclear, segundo uma carta ao Conselho de Segurança, à qual a AFP teve acesso.

Os três governos "desejam notificar o Conselho de Segurança que, sobre a base de provas factuais, o E3 considera que o Irã está em uma posição de não cumprimento significativo de seus compromissos" em virtude do acordo nuclear de 2015. 

Por isso, "invocam o mecanismo conhecido sob o nome de 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias para permitir a retomada de uma série de sanções suspensas há 10 anos, indica o documento.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, prometeu que seu país responderia a essa decisão, que ele chamou de "ilegal e injustificada". 

Este grupo de países europeus ameaça reativar as sanções após não alcançar progresso diplomático depois da guerra entre Irã e Israel em junho. 

Durante o conflito de 12 dias, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas. 

A guerra paralisou o diálogo em andamento entre os Estados Unidos e o Irã, e Teerã restringiu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU. As negociações com os países europeus acabaram não produzindo resultados. 

Os países do E3 acrescentaram que usarão esse período de 30 dias para tentar encontrar uma solução negociada para evitar a reimposição de sanções, disseram em uma carta o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, e seus homólogos britânico, David Lammy, e alemão, Johann Wadephul.

abd/eml/mr/mar/yr/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Morre acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado rei do chamamé

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil

Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU