França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

França, Reino Unido e Alemanha ativaram, nesta quinta-feira (28), o mecanismo que permite a reimposição de sanções da ONU contra o Irã em até 30 dias devido ao descumprimento de seus compromissos com o programa nuclear.

Este grupo de países, conhecido como E3, notificou o Conselho de Segurança da ONU que acredita que "o Irã está em uma posição de descumprimento significativo de seus compromissos" sob o acordo nuclear de 2015, segundo uma carta enviada ao Conselho de Segurança à qual a AFP teve acesso.

Portanto, invocam "o mecanismo conhecido como 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias que permite a reimposição de uma série de sanções suspensas há dez anos, afirma a carta.

O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, prometeu que seu país responderá a esta decisão, que ele descreveu como "ilegal e injustificada".

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores iraniano alertou em um comunicado que "esta decisão dos três países europeus prejudicará seriamente o processo em andamento de interação e cooperação entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)".

Este grupo de países europeus ameaça reativar as sanções após não ter conseguido obter progressos diplomáticos depois da guerra entre Irã e Israel em junho. Durante este conflito de 12 dias, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas.

A guerra paralisou as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã. Teerã restringiu a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU e as negociações com os países europeus acabaram não produzindo resultados.

Os países do E3 acrescentaram que usarão esse período de 30 dias para tentar encontrar uma solução negociada para evitar a reimposição de sanções, acrescentaram em carta o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, e seus homólogos britânico, David Lammy, e alemão, Johann Wadephul.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, saudou o "restabelecimento" das sanções, mas afirmou que seu país permanece aberto a um compromisso direto com o Irã, em busca de uma resolução pacífica e duradoura para a questão nuclear iraniana.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, saudou a decisão dos países europeus, que ele descreveu como um "passo importante" para interromper o programa nuclear iraniano.

Por outro lado, o vice-embaixador russo na ONU, Dimitry Polyanskiy, afirmou que essa "ação dos países europeus, em nossa opinião, não tem absolutamente nenhum impacto legal".

O Conselho de Segurança da ONU, composto por Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, realizará uma reunião de emergência na sexta-feira para abordar o programa nuclear iraniano.

- Risco de escalada -

Potências ocidentais acusam o Irã há décadas de alegar que seu programa nuclear tem objetivos militares, algo que Teerã nega.

O acordo internacional de 2015, assinado entre o Irã e as principais potências, visava garantir que o programa nuclear tivesse fins civis, em troca do levantamento das sanções contra Teerã.

Este acordo foi prejudicado pela retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, que reimpôs as sanções. O Irã gradualmente recuou de seus compromissos.

Uma fonte diplomática francesa indicou que os europeus disseram ao Irã que "não querem recorrer à escalada e que deveriam usar esses 30 dias para promover esforços".

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que espera do Irã total cooperação com a AIEA e um "claro compromisso com as negociações com os Estados Unidos".

