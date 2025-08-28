França registra novo recorde de crianças em situação de rua: 'Falta vontade política', diz Unicef

Ao menos 2.159 crianças, das quais 503 têm menos de 3 anos, passaram a noite de 18 para 19 de agosto na rua por falta de vagas em abrigos de urgência, mesmo após seus pais ligarem para o 115, telefone de emergência para pessoas em situação de rua na França. O número de crianças desabrigadas disparou no país nos últimos anos, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira (28) pelo Unicef França e pela Federação dos Atores da Solidariedade (FAS).

"Todos os anos, constatamos, com indignação, que um número crescente de crianças dorme nas ruas, expostas a condições de vida indignas e a perigos diários", lamenta Adeline Hazan, presidente do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) França.

"O que falta de forma cruel hoje não são recursos, nem expertise, mas sim uma vontade política firme de acabar com o inaceitável", acrescenta Hazan.

O número de crianças sem abrigo aumentou 6% em relação ao ano passado e 30% em comparação com 2022. Elas estão presentes em toda a França, especialmente na Île-de-France (região da capital, Paris), Auvergne-Rhône-Alpes (leste do país) e Occitânia (sudeste).

Segundo as associações, essa situação se explica pela saturação dos sistemas de acolhimento de emergência, combinada à crise habitacional no país.

Os dados do barômetro são considerados "muito alarmantes", mas ainda subestimados, apontam a Unicef França e a FAS: não incluem famílias que desistiram de ligar para o 115, nem aquelas que vivem em ocupações irregulares ou favelas. Menores desacompanhados também não são contabilizados.

Adeline Hazan, em entrevista à Franceinfo, declarou que, "além das 2.159 crianças nas ruas, há atualmente 43.500 em centros de acolhimento ou hotéis", acrescentou.

Ano letivo inicia na França

O relatório com mais mais um recorde do número de crianças que continuam a dormir nas ruas é publicado pelas associações francesas em um momento no qual crianças e adolescentes de todo o país se preparam para voltar às aulas. O ano letivo na França começa no início de setembro, após as férias de verão na Europa.

Chegado ao país há cinco anos, Jayyed, de 11 anos, viveu por muito tempo nas ruas de Lyon com suas duas irmãs pequenas e seus pais. "A gente dormia sobre pedaços de papelão. Eu tinha dificuldade para dormir, tinha medo de sermos agredidos", relata. Para ir à escola, "eu não podia tomar banho, só lavava as mãos nas fontes".

Há dois meses, sua família está em segurança, morando em uma casa cedida por meio de um acordo com uma associação, após a mobilização do coletivo Jamais sans toit ("Jamais sem teto"). Mas o menino, que está prestes a entrar no 6º ano, não se esquece dos deveres escolares que às vezes ficavam "molhados pela chuva" e a "vergonha" da situação, da qual não falou aos amigos.

Financiamento do programa de acolhimento e crise de habitação

"É uma situação dramática e inaceitável. A falta de moradia não é uma fatalidade, existem soluções", destaca à AFP Nathalie Latour, diretora-geral da FAS. Ela menciona, entre outras medidas, investimentos em moradia social e abrigos de emergência.

Um relatório publicado em julho por três inspeções gerais aponta que o programa de acolhimento de emergência da França sofre com insuficiência crônica de financiamento e falta de coordenação, o que impede que ele atenda adequadamente à demanda. Em 2024, esse programa representou € 2,3 bilhões para 203 mil vagas em estruturas de acolhimento generalistas ? número que permanece estável desde 2021.

Segundo as ONGs, o problema também é agravado pela "paralisia" da cadeia de acesso à habitação. "A produção e a distribuição de moradias sociais e de interesse social, em queda nos últimos anos, têm dificuldade para se recuperar, justamente quando o número de pedidos explode", aponta o relatório. O mercado imobiliário privado, por sua vez, está cada vez menos acessível.

O relatório apresenta dez recomendações às autoridades públicas para conter o fenômeno. Entre elas, estão o voto de uma resolução na Assembleia Nacional para "acabar com o problema da infância sem teto" e a apresentação de uma lei orçamentária retificativa para 2025, visando ampliar o número de vagas nos centros de acolhimento. As associações pedem a criação de 10 mil vagas adicionais, das quais mil destinadas a mulheres grávidas ou que acabaram de sair da maternidade.

Aumento expressivo de mães solo em situação de rua

Embora o crescimento da demanda por abrigo afete todas as categorias sociais, as famílias representam 60% da população sem solução de moradia, um aumento de 5% em relação a 2024 e de quase um terço em comparação com 2022. Os territórios ultramarinos franceses também enfrentam desafios graves de falta de moradia.

O aumento do número de mulheres em situação de rua, sozinhas ou com filhos, "se confirma mais uma vez este ano", apontam as ONGs. Entre as famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, mais de um terço são mães solo com um ou mais filhos ? um crescimento de 58% em relação a 2022.