PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as acusadas

Uma megaoperação cumpre mandados de prisão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro, que são acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Das empresas do ramo financeiro, há instituições de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento.

Instituições de pagamento

BK Instituição de Pagamento S.A.

Bankrow Instituição de Pagamento S.A.

Administradoras e gestoras de fundos de investimento

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA

BFL Administração de Recursos LTDA

Banco Genial S.A.

Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ello Gestora de Recursos LTDA

Libertas Asst S/A

Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA

Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Brazil Special Opportunities Fund

Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário

Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII

Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais

Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário

Gold Style Fundo de Invesitmento em Direito Creditório Não Padronizado

Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.

Principal brecha é a utilização da conta-bolsão. Nela, uma conta da fintech em um banco comercial agrega todos os recursos de seus clientes, impedindo o rastreamento individualizado. Dessa forma, diz a PF, a instituição criminosa enviava dinheiro para postos de gasolina, além de envio de dinheiro para fundos de investimento.

texto em atualização...