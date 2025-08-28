Serviço 710 da CPTM em SP para de funcionar hoje; saiba o que muda

O serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não funcionará mais a partir de hoje. O serviço ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros realizassem o trajeto entre Jundiaí (interior de SP) e Rio Grande da Serra (ABC Paulista) sem a necessidade de trocar de trem.

O que muda a partir de agora

Passageiros terão de fazer baldeação. A partir de hoje, eles terão que descer do trem e pegar outra composição na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, gastando mais tempo para o deslocamento.

Trajeto da linha 10-Turquesa fica mais longo e da Linha 7-Rubi fica mais curto. Ambos os caminhos passam a terminar na Barra Funda a partir de hoje.

O que muda na linha 10-Turquesa? O trem que sai de Rio Grande da Serra (ABC Paulista) não vai mais parar na Luz. Agora, a linha ganha mais uma estação e segue até a Barra Funda.

O que muda na Linha 7-Rubi? O trajeto que começa Jundiaí também não vai mais acabar na Estação da Luz. Agora, ele acaba uma estação antes, na Barra Funda. A mudança servirá como teste para a nova administradora da linha, a concessionária Tic Trens. A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já vai começar a fazer a fase de testes hoje.

Passageiros precisam ficar atentos à baldeação. A partir de hoje, para fazer o trajeto entre Jundiaí e Rio Grande da Serra, será necessário fazer a transferência nas plataformas 5 e 6 da Barra Funda. A CPTM diz que elas estão no mesmo nível e que os usuários não vão precisar subir ou descer escadas para trocar de trem.

Linha 11 Coral termina na Barra Funda desde segunda-feira

Na última segunda, a estação Barra Funda na também passou a ser ponto final da linha 11-Coral. Os passageiros da linha, que começa em Mogi das Cruzes (Grande SP) e terminava na Luz (região central da capital), agora terão como ponto final a estação Barra Funda.

Como a fase ainda é de testes, é importante ter atenção aos horários. A operação vale apenas para os períodos de 8h às 15h30 e das 20h à 0h. Fora deste horário, o trajeto continua terminando na Luz.

Com as mudanças, governo pretende transformar a Barra Funda em "hub central do transporte sobre trilhos". A parada já é ponto de partida do Expresso Aeroporto da CPTM, com destino ao aeroporto de Guarulhos, e da linha 3-Vermelha do Metrô. A estação também se liga a terminais de ônibus interestadual e municipal.

A estação Barra Funda recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô, e levantados pelo UOL.

Passageiros criticam o fim do serviço

Passageiros criticaram o fim do serviço 710 em publicação no Instagram do governo sobre o tema Imagem: Reprodução/Instagram

Ontem, o perfil do governo de São Paulo divulgou no Instagram as mudanças e recebeu críticas de passageiros. "Ninguém da população, que realmente utiliza [o transporte], apoia o fim do serviço 710. Nos horários de pico vai ser o caos", escreveu uma usuária. "Desserviço que fizeram acabando com a linha 710", disse outra. Foram mais de 425 comentários na publicação.

[Passageiro] vai ganhar é mais complicação e dificuldades. Antes usava-se um único trem. Agora temos que pegar dois. Onde isso é ganhar??? E ainda tem que sair uns 20 minutos mais cedo para fazer essa baldeação e não chegar atrasado ao destino.

Usuária em publicação

Governo respondeu alguns comentários afirmando que a estação Palmeiras-Barra Funda está preparada para receber o fluxo de passageiros. Também foi dito que colaboradores estarão no local para auxiliar os passageiros nos deslocamentos. Em outras respostas, a gestão estadual pontua que o serviço 710 "passou por ajustes" para melhorar a operação entre as linhas 7 e 10, destacando que o novo processo "garante mais segurança, eficiência e comodidade".

Gestão estadual afirma que tempo de deslocamento irá aumentar "em alguns minutos", mas não detalha um número. "Mudanças sempre geram dúvidas, mas elas foram planejadas para trazer benefícios", defende o governo em respostas a alguns passageiros na publicação.

O que diz a CPTM

CPTM também diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação. Mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias da nova operação.

Companhia declara que fez estudos para viabilizar a conexão entre as linhas 10 e 7 na estação da Barra Funda. A empresa afirma que os levantamentos foram realizados em conjunto com a Tic Trens (que administrará a linha 7-Rubi a partir de novembro) e o governo estadual.