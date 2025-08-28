Topo

Fim da isenção de tarifas para pacotes de baixo valor nos EUA é permanente, dizem autoridades

28/08/2025 18h42

WASHINGTON (Reuters) - A isenção tarifária dos EUA para remessas de pacotes com valor inferior a US$800 termina permanentemente na sexta-feira, com um período de transição de seis meses no qual os remetentes de serviços postais podem optar por pagar uma taxa fixa de US$80 a US$200 por pacote, dependendo do país de origem, informaram autoridades do governo Trump nesta quinta-feira.

O serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA começará a cobrar as taxas normais de impostos sobre todas as importações globais de pacotes, independentemente do valor, a partir de sexta-feira. A medida amplia o cancelamento do governo Trump da isenção de minimis para remessas da China e de Hong Kong no início deste ano.

"O fim da mortal brecha de minimis pelo presidente Trump salvará milhares de vidas americanas ao restringir o fluxo de narcóticos e outros itens perigosos proibidos, além de adicionar até US$10 bilhões por ano em receitas tarifárias ao nosso Tesouro", disse o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, a repórteres.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)

