Topo

Notícias

Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil

28/08/2025 11h13

Para Denise, que ganhou recentemente o prêmio de melhor atriz pelo filme no Festival de Guadalajara, no México, a obra leva o espectador para a utopia: ''Por ser artista, já sou utópica por natureza, então quando esse material caiu  na minha mão, e conheci o Gabriel, vi logo que era jogada de gênio, só pensei: eu tenho lugar de fala, quero fazer esse filme''.

Embarcar na floresta amazônica, onde o filme foi rodado, também foi uma experiência nova para ela. ''Conheci uma Amazônia com paisagens lindas e alucinantes; são respiros na alma, mas também há uma concretude muito forte no sentido de estar naquele lugar e encarar o envelhecimento como algo que é difícil, mas que pode ser bom quando temos maturidade para encarar''.

Para a professora e pesquisadora Ivana Bentes, O último azul surpreende ao falar de temas delicados como o etarismo, mas também pelo primor estético.

''O Gabriel Mascaro para mim é a síntese do novo cinema nacional, que cria um interesse além do Brasil, seja pela sofisticação estética seja por temas relevantes, importantes, sociais que ele aborda.  A linguagem do filme comove e nos mobiliza'', comenta Ivana.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Morre acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado rei do chamamé

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil

Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU