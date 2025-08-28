Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

É falso que a presidente mexicana Claudia Sheinbaum tenha oferecido asilo político ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, ao contrário do que afirmam publicações que circulam pelas redes sociais.

As peças desinformativas compartilham um vídeo cujo áudio foi adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

O que diz o post

"Mexico protege a Maduro", diz a mensagem contida na publicação.

A postagem traz um vídeo de um discurso de Sheinbaum. No áudio atribuído à presidente mexicana, em espanhol, ela diz: "Em caso de urgência ou de proteção política, convido o presidente Nicolás Maduro ao México. Eu me asseguro de lhe oferecer uma boa proteção durante o tempo que necessitar".

Na sequência, um narrador diz, também em espanhol, que o suposto anúncio de Sheinbaum "acendeu o alarme em outros países" e alerta para as possíveis consequências para o México.

Por que é falso

Posts falsos adulteraram áudio por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulações digitais. A ferramenta apontou 85,5% de possibilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de ferramentais de inteligência artificial (abaixo). No canto inferior esquerdo, nota-se a inscrição em inglês "AI generated", indicando tratar-se de conteúdo gerado digitalmente (abaixo).

Hive Moderation apontou 85,5% de possibilidade de áudio ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

Alerta no canto inferior esquerdo de post enganoso mostra que conteúdo foi gerado por IA Imagem: Reprodução

Presidente fala da posição do México diante da tensão entre EUA e Venezuela. Por meio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. Trata-se de uma entrevista coletiva concedida por Sheinbaum no último dia 19. Em determinado momento, ela é questionada sobre o posicionamento do México em relação à escalada da tensão política entre EUA e Venezuela. "Nossa posição sempre será a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a solução pacífica das controvérsias", disse, após ler um trecho da Constituição mexicana. (aqui e abaixo, em espanhol). Em momento algum a presidente menciona a hipótese de oferecer asilo político a Maduro.

Não há registro de que Claudia tenha oferecido asilo a Maduro. Uma busca no Google por termos tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) do suposto discurso da presidente mexicana compartilhado pelas publicações desinformativas não traz qualquer resultado. Caso as declarações fossem verdadeiras, certamente teriam sido noticiadas pela imprensa local e internacional.

Agências latino-americanas desmentiram informação. Sites de checagem do México e da América Latina analisaram o mesmo conteúdo e também concluíram que se trata de um conteúdo gerado por inteligência artificial (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol).

Publicações falsas sobre fuga de Maduro voltam a circular. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram posts semelhantes sobre uma possível renúncia do ditador venezuelano, que deixaria o país e iria para a Rússia com sua família (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) e que Lula lhe teria prometido asilo político no Brasil (aqui, aqui e aqui).

EUA e Venezuela vivem escalada na tensão política. O governo de Donald Trump enviou três navios militares para a costa venezuelana, sob a justificativa de combater o tráfico de drogas em águas internacionais (aqui). Maduro mobilizou cerca de 4,5 milhões de milicianos (aqui) e anunciou que o país patrulhará a região costeira com o auxílio de drones e de navios da Marinha (aqui). Os EUA oferecem uma recompensa de US$ 50 milhões a quem fornecer informações que ajudem a prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro do oferecido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tem 1.500 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pela Reuters.

