Expedição na Amazônia aproxima cientistas a conhecimento tradicional

28/08/2025 09h02

Uma expedição pelo Rio Amazonas, que vai de Manaus a Belém, pretende aproximar cientistas aos saberes populares em busca de soluções para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas na Amazônia. Entre os dias 28 de outubro a 21 novembro, cientistas a bordo da embarcação Iaraçu realizarão a mais completa coleta de dados e relatos sobre o tema em uma iniciativa que integra a Temporada Brasil-França 2025.

A viagem é fruto de cooperação entre os dois governos e envolve dez instituições dos países. Segundo o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, ao longo de sua jornada, o Iaraçu receberá a bordo além da comunidade científica, comunidades locais, ribeirinhos, empreendedores da bioeconomia, associações, cooperativas e todos que queiram compartilhar conhecimento que possam contribuir com as pesquisas.

"O Iaraçu tem uma dimensão participativa e inclusiva e esse encontro de diferentes vozes e saberes é o que dá peso e particularidade ao projeto", destaca.

A iniciativa ocorrerá no mesmo período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. A capital paraense será o ponto de chegada da expedição, após o percurso pelas cidades de Manaus, Itacoatiara, Parintins, no Amazonas; Óbidos, Alter do Chão, Almerim, Porto de Moz, Gurupá e Breves, no Pará.

O Iaruçu deverá atracar antes do dia 6 de novembro em Belém com o material coletado na expedição, a tempo de levar o conteúdo aos ambientes de negociação e tomada de decisões globais.

O Institut de Recherche pour le Développement (IRD) explica em nota que a ideia é defender a voz da Amazônia "O projeto chama Iaraçu, quando Iara é a protetora dos rios e açu é algo importante, porque vamos buscar a palavra desses ribeirinhos e levar à COP30 todo o conhecimento, o sentimento e a convivência importante que vai acontecer", explica.

De acordo com a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Denise de Carvalho, há ainda a expectativa que as pesquisas e informações coletados desencadeiem novos estudos e publicações. "Pelo menos alguns livros e artigos nós temos certeza que serão produtos gerados para que haja cada vez mais a divulgação científica, a divulgação das atividades nesse barco", diz

Chamada pública

Um edital está com inscrições abertas até o dia 29 de agosto para a seleção de uma equipe franco-brasileira de 28 pessoas que pode ser integrada por pesquisadores ligados a universidades de qualquer um dos dois países, startups que trabalhem com inovações e soluções voltadas a crise climática e agências ou instituições socioambientais.

O grupo deverá apresentar uma proposta com ações como workshops, seminários, formações, projeções, audições e dinâmicas para coleta de informações dos moradores ribeirinhos e comunidades tradicionais afetados pelos impactos das mudanças climáticas.

O resultado da chamada pública será publicado no dia 15 de setembro e mais informações podem ser obtidas na representação IRD no Brasil ou pelo e-mail bresil@ird.fr.

*A repórter viajou a convite do Institut Français

