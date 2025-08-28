Europeus lançam processo de sanções da ONU contra o Irã, mostra carta

Por John Irish e Parisa Hafezi e Michelle Nichols

PARIS/NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha lançaram um processo de 30 dias para reimpor as sanções da Organização das Nações Unidas sobre o Irã por causa de seu programa nuclear, nesta quinta-feira, um passo que provavelmente aumentará as tensões dois meses depois que Israel e Estados Unidos bombardearam o Irã, de acordo com uma carta enviada pelo E3 ao Conselho de Segurança da ONU vista pela Reuters.

O trio, conhecido como E3, informou em um comunicado que havia decidido acionar o chamado mecanismo "snapback" antes de perder a capacidade, em meados de outubro, de restaurar as sanções contra Teerã que foram suspensas sob um acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

Eles realizaram várias rodadas de negociações com o Irã desde que Israel e os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas em meados de junho, com o objetivo de acertar o adiamento do mecanismo, mas consideraram que as negociações em Genebra na terça-feira não produziram compromissos suficientemente tangíveis por parte do Irã.

O E3 tem pressionado agora sobre as acusações de que o Irã violou o acordo de 2015 que visava impedir Teerã de desenvolver uma arma nuclear. Os Estados Unidos, que faziam parte desse acordo, saíram do pacto sob o comando do então presidente Donald Trump em 2018 e realizaram negociações indiretas fracassadas no início deste ano com Teerã.

O E3, cujos ministros informaram o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de sua decisão na quarta-feira, disse que espera que o Irã se comprometa até o final de setembro em fornecer compromissos sobre seu programa nuclear que os convençam a adiar ações concretas.

"O E3 está comprometido em usar todas as ferramentas diplomáticas disponíveis para garantir que o Irã nunca desenvolva uma arma nuclear. Isso inclui nossa decisão de acionar o mecanismo 'snapback' hoje por meio desta notificação", disseram eles na carta.

"O compromisso do E3 com uma solução diplomática, no entanto, permanece inabalável. O E3 fará uso total do período de 30 dias após a notificação para resolver a questão que deu origem à notificação."

O Irã já havia alertado anteriormente sobre uma "resposta dura" se as sanções fossem restabelecidas.

O processo da ONU leva 30 dias para que as sanções que abrangeriam os setores financeiro, bancário, de hidrocarbonetos e de defesa do Irã sejam restauradas.

(Reportagem adicional de Francois Murphy em Viena e Alexander Ratz em Berlim)