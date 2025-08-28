Topo

Notícias

Europeus lançam processo de sanções da ONU contra o Irã, mostra carta

28/08/2025 11h04

Por John Irish e Parisa Hafezi e Michelle Nichols

PARIS/NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha lançaram um processo de 30 dias para reimpor as sanções da Organização das Nações Unidas sobre o Irã por causa de seu programa nuclear, nesta quinta-feira, um passo que provavelmente aumentará as tensões dois meses depois que Israel e Estados Unidos bombardearam o Irã, de acordo com uma carta enviada pelo E3 ao Conselho de Segurança da ONU vista pela Reuters.

O trio, conhecido como E3, informou em um comunicado que havia decidido acionar o chamado mecanismo "snapback" antes de perder a capacidade, em meados de outubro, de restaurar as sanções contra Teerã que foram suspensas sob um acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

Eles realizaram várias rodadas de negociações com o Irã desde que Israel e os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas em meados de junho, com o objetivo de acertar o adiamento do mecanismo, mas consideraram que as negociações em Genebra na terça-feira não produziram compromissos suficientemente tangíveis por parte do Irã.

O E3 tem pressionado agora sobre as acusações de que o Irã violou o acordo de 2015 que visava impedir Teerã de desenvolver uma arma nuclear. Os Estados Unidos, que faziam parte desse acordo, saíram do pacto sob o comando do então presidente Donald Trump em 2018 e realizaram negociações indiretas fracassadas no início deste ano com Teerã.

O E3, cujos ministros informaram o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de sua decisão na quarta-feira, disse que espera que o Irã se comprometa até o final de setembro em fornecer compromissos sobre seu programa nuclear que os convençam a adiar ações concretas.

"O E3 está comprometido em usar todas as ferramentas diplomáticas disponíveis para garantir que o Irã nunca desenvolva uma arma nuclear. Isso inclui nossa decisão de acionar o mecanismo 'snapback' hoje por meio desta notificação", disseram eles na carta.

"O compromisso do E3 com uma solução diplomática, no entanto, permanece inabalável. O E3 fará uso total do período de 30 dias após a notificação para resolver a questão que deu origem à notificação."

O Irã já havia alertado anteriormente sobre uma "resposta dura" se as sanções fossem restabelecidas.

O processo da ONU leva 30 dias para que as sanções que abrangeriam os setores financeiro, bancário, de hidrocarbonetos e de defesa do Irã sejam restauradas.

(Reportagem adicional de Francois Murphy em Viena e Alexander Ratz em Berlim)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Europeus lançam processo de sanções da ONU contra o Irã, mostra carta

Vale está implementando processo de redução de emissões na navegação, diz diretor da empresa

Especialistas da ONU denunciam 'desaparecimentos forçados' em locais de ajuda humanitária em Gaza

Mulher sequestrada e estuprada por ex salta de carro ao ver viatura da PM no interior de MG

PF realiza megaoperação contra lavagem de dinheiro que envolve crime organizado e setor financeiro (oficial)

Vítima do tarifaço de Trump, café brasileiro quer minimizar prejuízo

STJ julga dia 16/9 recurso que livrou ex-presidente da Vale do processo sobre Brumadinho

PCC ameaçou de morte e extorquiu donos de postos de gasolina, diz MP-SP

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 17,8 mil t, revela USDA

França registra novo recorde de crianças em situação de rua: 'Falta vontade política', diz Unicef

TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência