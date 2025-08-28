Topo

EUA vendem 579,8 mil t de trigo da safra 2025/26, aponta USDA

28/08/2025 11h36

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 579,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 21 de agosto, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa ganho de 21% ante a semana anterior, mas recuo de 10% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Vietnã (156,8 mil t), Nigéria (106 mil t), México (94,2 mil t), Taiwan (90,1 mil t) e Japão (59 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (139,6 mil t) e Chile (3,4 mil t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O total vendido ficou dentro da faixa estimada por analistas do mercado, de 400 mil a 650 mil toneladas.As exportações somaram 1,01 milhão de toneladas na semana, maior volume do ano comercial, com alta expressiva ante a semana anterior e diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Indonésia (149,9 mil t), Filipinas(146,4 mil t), Coreia do Sul (143 mil t), México (112 mil t) e Vietnã (91,8 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

