EUA está aberto a conversas 'diretas' com Irã sobre seu programa nuclear, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse, nesta quinta-feira (28), que Washington busca conversas diretas com o Irã para pôr fim ao seu programa nuclear depois que as potências europeias decidiram ativar o mecanismo que permite restaurar as sanções da ONU contra Teerã.

Rubio comemorou o "restabelecimento imediato" das sanções pelos europeus, durante muito tempo impulsionado pelo presidente Donald Trump, mas acrescentou: "Ao mesmo tempo, os Estados Unidos seguem disponíveis para um compromisso direto com o Irã, em prol de uma solução pacífica e duradoura para o problema nuclear com o Irã".

"A reimposição [das sanções] não contradiz nossa disposição sincera com a diplomacia, só a reforça", disse Rubio em um comunicado.

"Insto os líderes iranianos a darem os passos imediatos necessários para garantir que sua nação nunca obtenha uma arma nuclear; a seguir pelo caminho da paz; e, por extensão, a avançar na prosperidade do povo iraniano", acrescentou.

França, Reino Unido e Alemanha ativaram, nesta quinta-feira, um mecanismo para voltar a impor sanções das Nações Unidas contra o Irã por descumprir os compromissos sobre seu programa nuclear, um passo que foi um objetivo principal para Donald Trump em seu primeiro mandato e que causou grande atrito entre Estados Unidos e Europa.

Trump, em seu segundo mandato, tem oscilado bruscamente em diferentes direções sobre o Irã, insistindo em que buscava um acordo negociado, mas depois ordenando ataques aéreos americanos em instalações nucleares, em apoio a uma campanha militar israelense.

