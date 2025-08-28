Topo

Notícias

EUA: crescimento do PIB no 2º trimestre revisado para cima a 3,3% em 12 meses

28/08/2025 09h37

A economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 3,3% em 12 meses no segundo trimestre do ano, de acordo com uma estimativa oficial atualizada nesta quinta-feira (28), acima do percentual inicialmente divulgado. 

O número também supera as previsões do mercado e representa uma revisão para cima em relação ao crescimento de 3% em 12 meses anunciado em julho, segundo o Departamento do Comércio.

bys/md/mel/mr/aa/fp

© Agence France-Presse

