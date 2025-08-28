Estudo que culpa vacinas por 74% das mortes apresenta erro de metodologia

Não é verdade que o "maior estudo de autópsia" tenha revelado que "74% morreram por causa das vacinas". O suposto estudo em questão já foi refutado por pesquisadores e checadores de fatos dos Estados Unidos.

Trata-se, na verdade, de um pré-print (estudo inicial sem revisão) que foi removido do site da revista The Lancet porque as conclusões não eram compatíveis com a metodologia usada. Além disso, os autores têm relações com movimentos antivacina e negacionistas.

O que diz o post

A postagem contém um vídeo de uma audiência no Senado dos EUA em que um homem se apresenta como pesquisador. Sobre o vídeo está escrito: "Maior estudo de autópsia revela que 74% morreram por causa das vacinas". O pesquisador, no entanto, é um conhecido ativista antivacina.

No vídeo ele diz que "desses casos que chegaram para autópsia após a vacinação, em 73,9% dos indivíduos, foi determinado que a vacina foi a causa da morte".

Por que é falso/distorcido

Suposto estudo era pré-print enviesado e com metodologia questionável. O site de verificação de fatos FactCheck.org dos Estados Unidos desmentiu as alegações do suposto estudo em 2024 (leia aqui, em inglês). A agência de notícias AFP também já checou sobre os dados apresentados pelos autores em 2023 (aqui) e no ano passado (aqui). O arquivo havia sido disponibilizado no repositório de pré-prints da Revista The Lancet em 2023. Esses arquivos não são publicações oficiais da revista nem significam que estão em revisão pelo periódico. Pré-prints são estudos em estágios iniciais sem revisão de pares, isto é, sem que suas hipóteses tenham sido contestadas ou confirmadas por outros pesquisadores.

Revista The Lancet excluiu o pré-print. Procurada pelo UOL Confere, a revista científica respondeu com um link (confira aqui, em inglês) onde explica que o documento foi removido porque as conclusões do estudo não eram sustentadas pela metodologia empregada. "O Preprints with The Lancet reserva-se o direito de remover um artigo publicado se determinar que ele violou nossos critérios de triagem", diz o comunicado.

Autores analisaram e decidiram por conta própria se mortes estariam relacionadas à vacina ou não. Segundo o FactCheck.org (leia aqui, em espanhol), os autores do pré-print buscaram estudos de autópsias relacionados a qualquer tipo de vacina contra covid-19. Após excluir duplicações e estudos sem mortes, autópsias ou informações sobre o estado vacinal, sobraram 44 estudos que abrangiam 325 autópsias. Em seguida, três dos autores revisaram os casos descritos e decidiram, por conta própria, se as mortes estariam relacionadas à vacina ao imunizante ou não. Se dois estivessem de acordo, a morte era atribuída à vacinação. Em 2024, os autores divulgaram uma nova versão do pré-print com a mesma conclusão e também com metodologia questionável (aqui).

O homem no vídeo é Peter A. McCullough. Um dos autores da pesquisa, ele é um ex-cardiologista conhecido nos Estados Unidos por disseminar desinformação sobre vacinas. Por causa disso teve suas certificações médicas revogadas pelo American Board of Internal Medicine (Conselho Americano de Medicina Interna, em tradução livre). McCullough também integra o conselho médico de uma empresa de suplementos conhecida por divulgar tratamentos sem comprovação científica, inclusive para "proteger contra vacinas" ou para "desintoxicação da proteína spike das vacinas" (leia aqui, em inglês e aqui, em espanhol). A declaração usada no post desinformativo aconteceu durante uma audiência no Senado americano em maio deste ano (aqui).

Outro autor do suposto estudo é Roger Hodkinson, também conhecido por divulgar mentiras sobre a covid-19. Ele é um patologista canadense que em 2020 disse que a pandemia era uma farsa e que máscaras e distanciamento social eram inúteis (aqui). Em março, ele foi sancionado pelo College of Physicians and Surgeons of Alberta, uma espécie de conselho regulador da medicina de Alberta, no Canadá, pela suas declarações públicas contrárias ao consenso científico durante a pandemia (aqui, em inglês). Ele recebeu uma advertência, deve fazer um curso online e pagar custas da investigação e da audiência no valor de 5 mil dólares canadenses (cerca de R$ 20 mil) .

A pesquisa é assinada também por William Makis, outro desinformador. Ele foi um dos disseminadores da informação falsa de que 80 médicos canadenses teriam morrido por causa da vacina contra covid-19 (aqui, em francês). Ele também divulgou desinformação que relacionava a vacina ao desenvolvimento precoce de câncer de mama (aqui, em inglês).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 36 mil curtidas.

