Maierovitch: 'Estamos atrasados no combate ao PCC, Itália o fez há 20 anos'

O jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch afirma ao UOL News, do Canal UOL, que o Brasil está atrasado no combate a máfias como o PCC. Ele diz que a legislação não diferencia grupos mafiosos de criminosos comuns.

O contexto é a megaoperação da PF contra o PCC e a necessidade de leis mais eficazes para enfrentar organizações sofisticadas.

Eu assisti a duas organizações criminosas, ou seja, o PCC e o Comando Vermelho, nascerem como associações delinquenciais, uma delas dentro de presídio - me refiro ao PCC -, que evoluíram para pré-máfias e hoje são máfias reconhecidas internacionalmente. O que eu quero dizer com isso é a demora. Wálter Maierovitch, jurista

A Itália fez isso há mais de 20 anos, e o Brasil demorou e demora. Veja o quanto nós estamos atrasados. Wálter Maierovitch

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto salientou que a população já sente na pele as ações do PCC.

Essa ideia de que o PCC controla tal posto de gasolina, controla aviação de ônibus, controla isso, controla aquilo, aquilo já é percebido e entendido pela população... Basta ir na periferia, o pessoal fala, 'tal companhia é do PCC, tal lugar é do PCC, tal posto é do PCC'. Tudo isso é uma coisa que já circula.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Antes tarde do que nunca, essa operação vai à rua revelando um PCC-SA, uma PCC Sociedade Anônima, um conglomerado que a gente sabe que o PCC é uma máfia, a gente sabe. Leonardo Sakamoto

Agora, o quão tamanho, quanto essa máfia está imbricada dentro da sociedade brasileira, conectada com o nosso dia a dia, nos enganando, nos tirando dinheiro do dia a dia é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

