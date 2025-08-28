Fim do serviço 710 deixa passageiros da CPTM insatisfeitos: 'Desumano'

O primeiro dia de interrupção do serviço 710 da CPTM foi de plataformas movimentadas, com a maioria dos passageiros contrariados na estação Barra Funda, que desde o começo da semana recebe quem vem da linha 11-Coral e a partir de hoje vira ponto final para mais duas linhas de trem.

O que aconteceu

Hoje foi o primeiro dia oficial da mudança que torna a estação Palmeiras-Barra Funda um "hub" de trens. Até então, o local era ponto de partida da linha 3-Vermelha do metrô e do Expresso Aeroporto da CPTM, que vai até o aeroporto de Guarulhos. A estação também se liga a terminais de ônibus interestadual e municipal.

Passageiros classificam mudança como regressão. Os mais prejudicados com a separação das linhas foram aqueles que vêm da 7-Rubi e, além da integração com a 10-Turquesa, perderam a parada na estação da Luz. Agora, para ir até o ex-terminal do centro de São Paulo, eles também precisam descer e fazer baldeação.

"A gente saiu de Franco da Rocha e ia até a Luz, ou seja, perdemos uma estação", afirmou o vendedor Samuel Silva. Ele e o amigo Flávio aguardavam com insatisfação na fila para o trem de Rio Grande da Serra, adicionando mais alguns minutos no percurso de uma hora do município da Grande São Paulo até o centro.

É desumano. Eles demoraram 10 anos para facilitar nosso trabalho e agora, sem uma justificativa plausível, mudam esse cenário Felipe Silva, trabalhador da área de consórcios.

Felipe embarcou em Franco da Rocha e tinha como destino a estação Santo André, no ABC Paulista. O serviço 710 começou em 2021 e, na época, foi vendido como uma "superlinha" que tinha como plano agilizar a movimentação dos passageiros.

Felipe Silva, trabalhador da área de consórcios Imagem: Lorena Barros/UOL

A vendedora Angélica Santos, que vem todos os dias de Jundiaí para o Brás, também se sentiu prejudicada. A mulher costuma vir sentada por todo o caminho e agora precisou, além de esperar um novo trem, seguir o resto do percurso em pé e uma composição cheia.

É horrível. Eu ia direto e agora tenho que ficar fazendo essa troca, vai demorar uns 30 minutos a mais, porque além de demorar a estação fica muito cheia.

Angélica Santos, vendedora, ao UOL

"É como se fosse uma regressão", afirmou o metalúrgico Renato Dias, que pega o trem no Jaraguá (7-Rubi) e desce na estação Ipiranga (10-Turquesa). A criação do serviço 710 fez com que ele deixasse de pegar três trens diferentes e passasse a pegar só um. Hoje, além de descer na Barra Funda, ele precisou deixar um trem passar para poder embarcar em um veículo mais vazio.

A vendedora Angélica Santos vem todos os dias de Jundiaí para o Brás Imagem: Lorena Barros/UOL

Quem não pega o ramal diretamente também estranhou a movimentação na Barra Funda. Jorge de Freitas, eletricista que usa a linha 11-Coral na zona leste de São Paulo e segue para Santo André na linha 10-Turquesa, afirmou que ficou feliz com a mudança na linha Coral e fez a baldeação com tranquilidade ontem, mas se deparou com uma superlotação inesperada hoje.

Ontem tava ok, senti que a mudança [da linha 11-Coral] foi boa porque para a gente vir pra cá tinha que descer no Brás, ou na Luz, então ficou melhor pra vir de lá [da zona leste] para cá, mas essa aqui está difícil.

Jorge de Freitas, ao UOL

Para a vendedora Flávia Pinheiro, que vem de Santo André e desce na Barra Funda, a mudança trouxe caos momentâneo à estação. Ao UOL, ela disse acreditar que a confusão vá se resolver quando passageiros se acostumarem ao novo fluxo.

Está bem bagunçado. Essa estação é muito pequena, não comporta tanta gente ao mesmo tempo.

Flávia Pinheiro, vendedora, ao UOL

CPTM cumpriu promessa de boa sinalização, mas precisa melhorar acesso

Funcionária orientando pessoas, do lado esquerdo rio grande da serra e do lado direito Jundiaí Imagem: Lorena Barros/UOL

A sinalização prometida pela CPTM para orientar os passageiros estava, de fato, reforçada. Durante as duas horas de maior movimentação da linha em que a reportagem do UOL ficou na plataforma, funcionários da TIC Trens, concessionária que vai operar as linhas a partir de setembro, se dividiram entre explicações com mega fones, orientações nas filas das portas dos trens e orientações aos muitos passageiros com dúvidas.

Os trens também circulavam em intervalo compatível com o horário, não levando mais de cinco minutos para passar. "Apesar de ter vindo lento até a Barra Funda, hoje, como é primeiro dia, teve bastante circulação. Eu esperava que fosse pior", afirmou o metalúrgico Renato.

A lotação da plataforma nos horários de maior movimentação variava de acordo com o fluxo dos trens. Quando os dois veículos chegavam ao mesmo tempo, os passageiros trocavam de composição rapidamente, sem intercorrências. Se um trem da linha 7-Rubi chegava pouco após um veículo da 10-Turquesa partir, porém, a média de espera até o próximo veículo era de filas grandes e insatisfação.

O acesso à plataforma movimentada ainda é deficitário. Somente uma escada fixa permite a descida da parte de cima da estação para as plataformas e outras duas escadas rolantes, somada a uma escada fixa, permitem a saída dos passageiros da plataforma para a saída da estação.

Entenda a mudança

Três linhas passam a ter a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, como ponto final a partir de hoje. Elas são: 11-Coral, que ia até a Luz e ganhou mais uma estação; 7-Rubi e 10-Turquesa. O projeto de mudança, segundo a CPTM, faz parte da "transição contratual da linha 7-Rubi para a concessionária TIC Trens". A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas começou os testes hoje.

Mudança acabou com a linha 710, que ligava a cidade de Jundiaí - ponto de partida da linha 7-Rubi - a Rio Grande da Serra, ponto de partida da linha 10-Turquesa. Agora, os passageiros que quiserem seguir de um município para outro precisarão descer do trem e trocar de composição.

CPTM diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação. Mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias. Procurada para comentar a mudança, a Tic Trens recomendou procurar a CPTM.

Governo do Estado vê Estação Palmeiras-Barra Funda como novo "hub central do transporte sobre trilhos". A estação recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô, e levantados pelo UOL.