Espanha atinge meta de dedicar 2% do PIB à Defesa

28/08/2025 09h06

O governo de esquerda espanhol comemorou nesta quinta-feira (28) por ter alcançado a meta de destinar 2% do seu PIB à Defesa, um compromisso assumido há 11 anos com os parceiros da Otan, que agora pretende, em plena guerra na Ucrânia, que o gasto aumente para 5%.

"A Espanha, como parceiro confiável e responsável (...), cumpre o compromisso assumido de alcançar 2% do PIB em investimentos no âmbito de defesa", informou o Ministério da Defesa do governo de Pedro Sánchez em um comunicado.

"Isso é possível graças ao Plano Industrial e Tecnológico para Segurança e Defesa, que conta com um investimento inicial de 10,47 bilhões de euros (12,21 bilhões de dólares ou 66 bilhões de reais), em 2025", acrescentou o ministério.

O compromisso de dedicar 2% foi acordado em uma cúpula da Otan no País de Gales em 2014.

Os três membros da Otan que mais porcentagem de seu PIB dedicam à Defesa estão próximos da Rússia de Vladimir Putin, que há três anos e meio lançou a invasão da Ucrânia: trata-se da Polônia (4,48%), Lituânia (4%) e Letônia (3,73%), segundo dados da aliança militar.

A Espanha está no grupo de retaguarda junto com Alemanha, Portugal e Bélgica, também com 2%.

Na última cúpula da Otan, em junho em Haia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou punir comercialmente a Espanha pela recusa de Sánchez em comprometer-se a elevar para 5% do PIB o gasto em Defesa.

"O Ministério da Defesa nos diz que as capacidades acordadas com a Otan representam 2,1% do nosso PIB, e é isso que vamos fazer", disse Sánchez em Bruxelas pouco depois.

