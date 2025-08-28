Topo

Escultura de sapos da civilização mais antiga da América é encontrada no Peru

28/08/2025 19h39

Arqueólogos peruanos anunciaram nesta quinta-feira (28) a descoberta de uma escultura em argila de dois pequenos sapos de cerca de 3.800 anos, que pertenceu à civilização Caral, considerada a mais antiga da América.

A peça foi localizada no início do ano durante trabalhos de conservação em Vichama, na província de Huaura, cerca de 160 km ao norte de Lima.

Nesta quinta-feira, foi exibida pela primeira vez na sede do Ministério da Cultura.

"Esta é a primeira vez que foram encontradas esculturas de argila desse tipo. Os sapos, dentro da cosmovisão andina, são animais vinculados ao culto da água e ao surgimento das chuvas", disse à AFP a arqueóloga Tatiana Abad, chefe do sítio arqueológico Vichama, ao final de uma coletiva de imprensa.

Vichama foi uma cidade agro-pesqueira que surgiu na última fase da civilização Caral, de cerca de 5 mil anos de antiguidade e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2009.

A escultura dos anfíbios, unidos pelas patas posteriores de um macho e de uma fêmea, é de cor vermelha e preta e mede cerca de 12 centímetros.

"Essa imagem reforça a mensagem retratada nos relevos murais de Vichama, que narram episódios de escassez e esperança diante de crises ambientais provocadas pelas mudanças climáticas enfrentadas pela civilização Caral", disse a arqueóloga Ruth Shady, diretora da Zona Arqueológica Caral, durante o encontro com jornalistas.

Localizado na margem direita do rio Huaura, o sítio arqueológico de Vichama reúne várias estruturas piramidais do período Arcaico Tardio ou Pré-cerâmico Tardio (3000-1800 a.C.).

Vichama também foi notícia em 2015, quando arqueólogos descobriram um muro com figuras cadavéricas em relevo, com estômagos vazios e olhos fechados.

