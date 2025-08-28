Envolvimento do crime organizado em outros setores além de combustíveis será investigado, diz Lewandowski

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse nesta quinta-feira que as autoridades de segurança pública do país investigarão o envolvimento do crime organizado em outros setores da economia, além do de combustíveis, que foi alvo de operações realizadas nesta manhã.

Em entrevista coletiva em Brasília, Lewandowski disse que as ações desta quinta sobre a participação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis fazem parte de uma das maiores investidas da história do país contra o crime organizado já feitas no Brasil.

(Reportagem de Bernardo Caram)