Topo

Notícias

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão

28/08/2025 16h09

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta quinta-feira (28) que era "óbvio que não haverá reunião", em um futuro próximo, entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, apesar dos esforços de Donald Trump neste sentido. Em Washington, o presidente americano disse que "não gostou", mas "não se surpreendeu" com o ataque realizado por Moscou a Kiev na última noite.

"É óbvio que não haverá reunião entre Zelensky e Putin, ao contrário do que foi acordado entre os presidentes Trump e Putin", afirmou o chanceler alemão, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron. Os dois realizaram uma reunião de gabinete nesta quinta-feira, na residência de verão da presidência francesa, em Bregançon, no sul da França.

Os mais recentes ataques russos em Kiev estão entre os mais pesados desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Os bombardeios mataram pelo menos 19 pessoas, incluindo quatro crianças - em mais um sinal de força de Moscou, em meio a tentativas de retomar negociações diplomáticas entre os dois países em guerra.

EUA reagem

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, indicou nesta quinta-feira que Donald Trump "não gostou", mas "não ficou surpreso" com a ofensiva. Ela acrescentou que o presidente dos Estados Unidos fará "declarações adicionais" sobre o conflito, que ele prometeu encerrar.

Para Trump, "talvez ambos os lados neste conflito não estejam prontos para encerrá-lo sozinhos", acrescentou a porta-voz.

A reação do presidente americano, que se recusa a atribuir a responsabilidade pela guerra a Moscou, difere do tom de seu enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg, que denunciou ataques "terríveis".

"A Rússia lançou este ataque contra Kiev e, da mesma forma, a Ucrânia atingiu refinarias russas", continuou Karoline Leavitt, contrastando os dois beligerantes.

O presidente republicano tem se envolvido, nas últimas semanas, em uma intensa atuação diplomática, encontrando-se primeiro com Vladimir Putin, no Alasca, e logo em seguida recebendo Volodymyr Zelensky, junto com líderes europeus, na Casa Branca. Ele então prometeu reunir os presidentes russo e ucraniano em torno da mesma mesa.

Rússia ataca navio ucraniano

Também nesta quinta, militares russos atacaram um navio de guerra ucraniano, deixando um morto, vários feridos e desaparecidos, em um tipo "raro" de ataque, anunciou o porta-voz da Marinha ucraniana.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, afirmou que a operação foi realizada na foz do rio Danúbio usando um drone marítimo, uma relativa novidade para as forças russas. "Confirmamos o ataque ao navio", disse o porta-voz ucraniano, Dmytro Pletenchuk, citado pela agência de notícias Ukrinform.

"A maioria dos tripulantes está segura. A busca por vários marinheiros militares continua", acrescentou. Ele não divulgou o local ou a data do incidente, nem o nome da embarcação.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, tratava-se do "Simferopol", um "navio de reconhecimento ucraniano de médio porte". "Como resultado deste ataque, o navio ucraniano afundou", afirmou o ministério, também sem especificar a data do incidente. O ministério divulgou imagens em preto e branco, apresentadas como sendo do ataque, mostrando um barco explodindo.

Leia tambémSoldado ucraniano escapa de forças russas em Kramatorsk e relata torturas que testemunhou

Com AFP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

Camex mantém tarifa de 10,8% sobre borracha natural importada de fora do Mercosul

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão

ONU aprova retirada das forças de paz do Líbano em 2027

Fake news sobre Pix atrapalhou apuração sobre fintechs e PCC, diz Receita

Como o furacão Katrina afetou uma geração de crianças

Tensões entre EUA e Venezuela aumentam com chegada de navios de guerra ao sul do Caribe