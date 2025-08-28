Dona da Keeta, Meituan vê tombo no lucro após 'competição irracional' na China

O lucro da Meituan despencou no segundo trimestre, após a gigante chinesa de entrega de comida enfrentar o que caracterizou de "competição irracional" iniciada no período. No segundo trimestre encerrado em 30 de junho, o lucro da empresa totalizou 365,3 milhões de yuans, equivalente a US$ 51,1 milhões, o que representou uma queda de 97% no comparativo anual, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 28.

Com sede em Pequim, a companhia viu seu faturamento crescer 11,7%, a 91,84 bilhões de yuans.

Entre as empresas que competem com a Meituan estão a Alibaba Group e a plataforma de comércio eletrônico JD.com.

A empresa afirmou que a "concorrência irracional" no setor de entrega de alimentos fez com que o lucro operacional do seu principal segmento de comércio local caísse 76%, mesmo com o aumento da receita no trimestre.

"Apesar da intensificação da concorrência, nosso negócio de entrega sob demanda consolidou sua posição de mercado no segundo trimestre", afirmou a companhia em balanço. "Mantivemos o compromisso de cultivar um ecossistema saudável, oferecendo qualidade de serviço e experiência superior ao consumidor."

A Meituan se prepara para entrar no Brasil por meio da Keeta, sua marca internacional, em meio a notícias sobre disputa com a 99Food no país.