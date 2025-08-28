Dólar tem leve baixa na abertura com dados dos EUA e Fed em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme os investidores aguardavam números sobre a economia dos Estados Unidos em busca de sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve, com dados e falas de autoridades no Brasil também no radar.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,15%, a R$5,4102 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,18%, a R$5,414

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,29%, a R$5,41821.

(Por Fernando Cardoso)