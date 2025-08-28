Topo

Notícias

Dólar recua com alívio em Treasuries longos e de olho em dados dos EUA

São Paulo

28/08/2025 09h34

O dólar recua na manhã desta quinta-feira, 28, acompanhando o alívio nos rendimentos dos Treasuries longos e da divisa americana frente outras rivais e moedas emergentes. Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), como a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE dos EUA no segundo trimestre, além de pedidos de auxílio-desemprego semanais, todos às 9h30.

Internamente, pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que a aprovação do presidente Lula caiu 2,3 pontos porcentuais, de 50,2% para 47,9%, interrompendo a tendência de alta observada desde junho. A desaprovação chegou a 51,0%. Na sondagem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, com 48,4% contra 46,6%, empate técnico no limite da margem de erro. Lula também empata com Jair Bolsonaro, ambos com 48,3%.

Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Fernando Haddad (Fazenda) concedem entrevista coletiva às 11h, para detalhar as operações Quasar e Tank, deflagradas pela Polícia Federal para combater lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta no setor de combustíveis. Segundo o Ministério da Fazenda, as investigações revelam movimentações ilícitas superiores a R$ 23 bilhões em uma rede criminosa nacional. Também participam o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e a subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves.

O IGP-M avançou 0,36% em agosto, após três meses de recuo, segundo a FGV. No ano, o índice acumula queda de 1,35%, e alta de 3,03% em 12 meses. O resultado ficou próximo do teto das estimativas do mercado, que variavam de -0,04% a +0,41%.

No exterior, os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) demonstraram receio de que a expansão fiscal em diversos países da zona do euro possa criar um cenário de dívidas públicas estruturalmente elevadas, impulsionando a inflação e o nível estimado dos juros neutros.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Post com frase de Lula sobre homem negro sem dentes mostra fala incompleta

Europeus lançam processo de sanções da ONU contra o Irã, mostra carta

Vale está implementando processo de redução de emissões na navegação, diz diretor da empresa

Especialistas da ONU denunciam 'desaparecimentos forçados' em locais de ajuda humanitária em Gaza

Mulher sequestrada e estuprada por ex salta de carro ao ver viatura da PM no interior de MG

PF realiza megaoperação contra lavagem de dinheiro que envolve crime organizado e setor financeiro (oficial)

Vítima do tarifaço de Trump, café brasileiro quer minimizar prejuízo

STJ julga dia 16/9 recurso que livrou ex-presidente da Vale do processo sobre Brumadinho

PCC ameaçou de morte e extorquiu donos de postos de gasolina, diz MP-SP

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 17,8 mil t, revela USDA

França registra novo recorde de crianças em situação de rua: 'Falta vontade política', diz Unicef