Topo

Notícias

Dólar à vista fecha em baixa de 0,22%, a R$5,4062 na venda

28/08/2025 17h13

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrou leve baixa ante o real no fechamento desta quinta-feira, conforme o mercado doméstico acompanhou o desempenho da moeda norte-americana no exterior diante da consolidação da perspectiva de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa de juros a partir de setembro.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,22%, a R$5,4062.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,29%, a R$5,408 na venda.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live