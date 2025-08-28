Dinossauro com 'vela' nas costas para atrair parceiros é achado na Europa

O Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra, anunciou na semana passada a descoberta de uma nova espécie de dinossauro que carrega nas costas uma estrutura semelhante a uma vela de barco.

O que aconteceu

Os paleontólogos descobriram novos ossos na Ilha de Wight, próximo à costa sul da Inglaterra. O local foi lar do dinossauro há mais de 120 milhões de anos, juntamente com outras espécies do gênero Iguanodon, grupo de herbívoros que viveram até o Cretáceo Inferior — período que se estende entre 143 milhões de anos atrás a pouco mais de 100 milhões de anos atrás.

Os fósseis indicaram uma nova espécie de dinossauro. Historicamente, os especialistas acreditavam que os ossos encontrados na ilha pertenciam ao Mantellisaurus atherfieldensis ou ao Iguanodon bernissartensis. "Nos últimos anos, demonstramos que havia muito mais dinossauros do que isso", declarou Jeremy Lockwood, paleontólogo envolvido na pesquisa, em comunicado publicado no portal do museu.

A nova espécie foi batizada de Istiorachis macarthurae. Segundo o comunicado, o nome é homenagem à velejadora britânica Ellen MacArthur. Em 2005, Ellen passou 71 dias sozinha no mar e se tornou a velejadora solo mais rápida a dar a volta ao mundo.

O dinossauro tinha um dorso com espinhas dorsais protuberantes, que formavam uma espécie de vela. Em artigo publicado na revista científica Papers in Palaeontology este mês, Lockwood e sua equipe descreveram tanto a formação da estrutura quanto sua possível utilidade na vida selvagem.

Paleontólogo Jeremy Lockwood com a coluna vertebral de Istiorachis macarthurae Imagem: Divulgação/University of Portsmouth

Característica amplia diversidade entre os dinossauros

As costas com uma espécie de vela nunca haviam sido identificadas entre os dinossauros. Segundo os especialistas do museu, as chamadas velas dorsais não são inéditas na natureza, mas bastante raras, geralmente mais presentes em animais já extintos. Atualmente, apenas alguns répteis apresentam a estrutura, como os camaleões-de-crista e os lagartos-vela.

A estrutura em forma de vela normalmente se formam em torno de ossos conhecidos como espinhos neurais. Os ossos, por sua vez, se projetam da parte superior da coluna vertebral do animal. No caso dos dinossauros, os paleontólogos buscavam compreender por que essas velas cresceram entre os iguanodontes, se tornando protuberantes. Para isso, os especialistas pesquisaram o registro fóssil de dinossauros semelhantes ao iguanodonte, em busca de sinais de que os espinhos neurais estavam ficando mais longos.

Os paleontólogos descobriram que espinhos neurais mais altos se tornaram mais comuns durante a transição entre os períodos Jurássico e Cretáceo. "Acreditamos que isso se deveu à fixação muscular", explicou Lockwood. "Os iguanodontes estavam evoluindo de pequenos dinossauros bípedes para animais muito maiores que passavam mais tempo sobre quatro patas, então eles precisariam de um suporte muscular mais forte para suas espinhas dorsais".

No caso do Istiorachis macarthurae, as espinhas neurais eram maiores do que as de seus parentes. A hipótese de que a estrutura servia para regulação da temperatura corporal foi refutada pelos paleontólogos. "Uma [estrutura em forma de] vela com muitos vasos sanguíneos seria muito vulnerável a ataques e poderia causar perda maciça de sangue se fosse danificada", disse Lockwood. "Em vez disso, acreditamos que um papel na sinalização seja mais provável."

As velas podem ter ajudado diferentes indivíduos a se reconhecerem enquanto manadas de iguanodontes vagavam pela paisagem e podem ter dissuadido predadores, fazendo o animal parecer maior. Jeremy Lockwood

Além de espantar eventuais predadores, os dinossauros podem ter usado a vela nas costas para seleção sexual. "Quando uma característica é exagerada além de sua função prática em animais vivos, isso se deve invariavelmente à pressão evolutiva para atrair um parceiro", explicou o profissional.

Sete vértebras caudais com longos espinhos neurais reconstruídos; estrutura sustentava uma espécie de vela no Istiorachis Imagem: Istiorachis macarthurae gen. et sp. nov. holotype via Papers in Palaeontology

A principal finalidade da estrutura nas costas ainda está sendo discutida entre os pesquisadores. Encontrar mais fósseis deste dinossauro poderia auxiliar na pesquisa. No entanto, outros fósseis de Istiorachis foram roubados de um sítio arqueológico há mais de 50 anos e ainda não foram encontrados.

O Istiorachis macarthurae pesava cerca de uma tonelada. O dinossauro podia atingir até dois metros de altura.

A região em que os ossos foram encontrados abriga diversas evidências pré-históricas. A Ilha de Wight foi lar de várias espécies de dinossauros do Cretáceo Inferior. Segundo o Museu de História Natural de Londres, além dos iguanodontes, viviam no local anquilossauros, parentes do velociraptor e o espinossauro, um dos maiores carnívoros que já viveu na Europa.