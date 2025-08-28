Departamento de Estado dos EUA aprova potencial venda de mísseis de cruzeiro para Ucrânia

Por Mike Stone e Ryan Patrick Jones

(Reuters) - O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de mísseis de cruzeiro lançados do ar e equipamentos relacionados à Ucrânia por um valor estimado em US$825 milhões, informou o Pentágono nesta quinta-feira.

A possível venda de 3.350 mísseis Extended Range Attack Munition (ERAM) inclui kits de orientação por GPS e defesas de guerra eletrônica para as armas, que têm um alcance de "várias centenas" de milhas, de acordo com um dos fabricantes.

Kiev sofreu um ataque maciço da Rússia nesta quinta-feira, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse no início deste mês que Kiev garantiu US$1,5 bilhão dos aliados europeus para comprar armas dos EUA como parte de um mecanismo que, segundo ele, "fortalece verdadeiramente nossa defesa".

A venda potencial está sendo financiada pelo programa Jump Start da Dinamarca, Noruega e Holanda, com financiamento adicional por meio do programa de Financiamento Militar Estrangeiro dos EUA, disse uma pessoa familiarizada com o acordo.

O pacote também inclui equipamentos de apoio, software de planejamento de missão, peças sobressalentes e suporte técnico, informou o Pentágono.

A Agência de Cooperação em Segurança de Defesa do Pentágono notificou o Congresso sobre a possível venda nesta quinta-feira, acrescentando: "Essa proposta de venda apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um país parceiro que é uma força de estabilidade política e progresso econômico na Europa".

Apesar da aprovação do Departamento de Estado, a notificação não indica que um contrato tenha sido assinado ou que as negociações tenham sido concluídas.

(Reportagem de Mike Stone em Washington, Ryan Patrick Jones em Toronto e Bhargav Acharya em Toronto)