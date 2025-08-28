Topo

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

28/08/2025 05h30

O protagonismo dos pais na educação dos filhos é fundamental, defende o psicólogo Leo Fraiman, ao abordar o desafio de impor limites em meio ao excesso de informação e tecnologia.

Em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele diz que democracia plena não pode se aplicar às decisões familiares e ressalta que a maturidade cerebral só se consolida após os 25 anos, reforçando a autoridade dos pais.

Tem coisa que é para debater e tem coisa que não. Tem coisa que é 'eu sou teu pai e acabou e eu decidi'. Porque você tem um córtex pré-frontal, essa área do cérebro que toma a decisão, mais pronto, você vê consequências, você vê efeitos das coisas. Democracia o tempo todo não funciona, muito menos com educação. Leo Fraiman

Fraiman ressalta que o amor dos pais deve se sobrepor à necessidade de aprovação dos filhos. "O pai aguenta ser odiado pelo filho porque ele é movido por um tal amor que ele não está 'migalhando' afeto, desesperado por ser amado pelo filho."

O psicólogo reforça a importância de impor limites no uso da tecnologia. "É sobre isso. 'Eu quero ficar com o celular à noite'. 'Não vai. Nesta casa, quem manda sou eu. Nesta casa eu sou teu pai, eu estou te protegendo, é meu papel. Ponto. Você pode desligar agora ou daqui a dois minutos.' [...] É fácil terceirizar. O difícil é bancar."

Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

A superproteção dos filhos e o narcisismo parental têm criado jovens despreparados para enfrentar frustrações e desafios, afirmou o psicólogo e educador.

Segundo Fraiman, crianças sem orientação adequada enfrentam dificuldades para lidar com regras e limites, o que impacta negativamente seu amadurecimento emocional.

Uma criança que não é ensinada a dividir, a ceder, a compartilhar, a esperar, a se frustrar, com uma chance enorme vai se tornar chata, birrenta, neurótica, mimada, e vai se tornar uma imperadora. O que é uma imperadora? Brincando aqui com as palavras, são os '10 Is': Ingrata, insatisfeita, irritada, inadequada, imatura... Ou seja, você está aleijando o cérebro da criança.Leo Fraiman

O que a sociedade precisa não cai no vestibular, diz psicólogo educacional

O impacto das competências socioemocionais no rendimento escolar e na saúde mental dos estudantes é comprovado por pesquisas recentes, afirmou o psicólogo. Fraiman defende que uma educação integral, com ensino de projetos de vida e habilidades como empatia e disciplina, é essencial para transformar a realidade das escolas brasileiras.

Segundo o especialista, o desenvolvimento dessas competências vai além do desempenho acadêmico, influenciando também o bem-estar e a felicidade dos alunos.

O aprendizado de competências socioemocionais e projetos de vida impacta determinantemente no andamento escolar, no rendimento escolar, na saúde mental do aluno e na felicidade. Por que que às vezes um aluno não aprende matemática? Não porque ele é burro ou o professor é ruim, mas porque ele não tem perseverança, determinação, disciplina. Isso é uma competência socioemocional. Leo Fraiman

