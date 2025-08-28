Dell eleva projeções anuais com alta nas vendas de servidores otimizados para IA

Por Jaspreet Singh

(Reuters) - A Dell Technologies elevou suas previsões anuais de receita e lucro nesta quinta-feira, impulsionada pela demanda por seus servidores otimizados para inteligência artificial que são alimentados por chips avançados da Nvidia.

A crescente demanda por servidores de IA, capazes de lidar com as necessidades computacionais de cargas de trabalho de IA, como o treinamento de grandes modelos de linguagem, está beneficiando empresas como Dell e Super Micro Computer.

A Dell agora espera uma receita de US$20 bilhões no ano fiscal de 2026 proveniente das remessas de servidores de IA, acima de sua previsão anterior de US$15 bilhões.

Seus servidores de IA são usados por clientes como a xAI, startup de IA de Elon Musk, e a CoreWeave.

A empresa elevou sua previsão de receita anual para entre US$105 bilhões e US$109 bilhões, ante expectativa anterior de US$101 bilhões a US$105 bilhões.

A Dell espera um lucro ajustado por ação de US$9,55, acima de sua projeção anterior de US$9,40.

A receita projetada para o terceiro trimestre, de US$26,5 bilhões a US$27,5 bilhões, ficou acima da estimativa média dos analistas de US$26,05 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

O lucro ajustado previsto para o trimestre, de US$2,45 por ação, por sua vez, ficou abaixo das estimativas de US$2,55 por ação.

A Dell apurou receita de US$29,78 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas de US$29,17 bilhões. Excluindo itens, a empresa teve um lucro ajustado de US$2,32 por ação, ligeiramente acima das estimativas de US$2,30 por ação.

A receita da empresa para a divisão de soluções de infraestrutura, que inclui suas ofertas de armazenamento, software e servidores, aumentou 44%, chegando a US$16,80 bilhões, enquanto o grupo de soluções para clientes -- que abriga os PCs -- cresceu 1%, chegando a US$12,50 bilhões.

Há a expectativa de um forte ciclo de atualização de PCs depois que a Microsoft encerrar o suporte ao Windows 10, em outubro, à medida que os usuários buscam manter a segurança e o acesso aos recursos mais recentes, impulsionando a demanda por fabricantes de PCs como Dell e HP.

A HP divulgou receita do terceiro trimestre acima das estimativas dos analistas na quarta-feira, ajudada pela adoção de PCs com IA e pelo ciclo de atualização do Windows 11.