Topo

Notícias

Dell apresenta guidance misto para período atual após superar meta do 2º trimestre

Nova York

28/08/2025 20h10

A Dell Technologies superou as expectativas para seu segundo trimestre fiscal nesta quinta-feira, 28, mas ofereceu um guidance misto para o período atual.

A fabricante de computadores com sede em Round Rock, Texas, obteve um lucro ajustado de US$ 2,32 por ação sobre vendas de US$ 29,78 bilhões no trimestre encerrado em 1º de agosto. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Dell ganhasse US$ 2,29 por ação sobre vendas de US$ 29,02 bilhões.

Para o trimestre atual, seu terceiro trimestre fiscal, a empresa prevê um lucro ajustado de US$ 2,45 por ação sobre vendas de US$ 27 bilhões. Wall Street estava projetando ganhos de US$ 2,55 por ação sobre vendas de US$ 26,4 bilhões.

Enquanto isso, a Dell elevou suas metas para o ano fiscal completo. Agora espera ganhar um lucro ajustado de US$9,55 por ação sobre vendas de US$ 107 bilhões. Três meses atrás, previu ganhos ajustados de US$ 9,40 por ação e vendas de US$ 103 bilhões para o ano fiscal de 2026.

Às 18h55 (de Brasília), as ações da Dell caíam 5,04% no after hours de Nova York.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

China busca fortalecer coordenação com Brasil e trabalhar com Brics

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,3 milhões; confira dezenas

Emater-RS: colheita de trigo tem ritmo lento; chuva interrompe plantio de milho

Quina tem prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão; confira números sorteados

Estudo conclui que as mudanças climáticas tornaram incêndios na Europa ainda mais violentos

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões; confira números e time

Jovem que lançou sanduíche em policial em Washington é acusado de infração

CMN define procedimentos para prestação de informações por operadores do Proagro

Departamento de Estado dos EUA aprova potencial venda de mísseis de cruzeiro para Ucrânia

EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões

Escultura de sapos da civilização mais antiga da América é encontrada no Peru