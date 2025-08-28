Dar um tempo no uso do celular alivia a mente e garante bem-estar

O celular se tornou um prolongamento do corpo humano. Para muitos, é a última coisa tocada antes de dormir e a primeira ao acordar. O problema é que a facilidade de acessar redes sociais, jogos e conteúdos a qualquer momento cobra um preço alto.

O brasileiro passa, em média, mais de nove horas por dia conectado — tempo suficiente para comprometer não apenas a rotina, mas também o funcionamento cerebral.

O excesso de estímulos digitais gera impactos profundos: diminui a concentração, favorece quadros de ansiedade e intensifica a comparação social, que pode levar a sentimentos de inadequação e tristeza. O resultado é um cérebro em constante estado de alerta, sempre à espera da próxima notificação, mas cada vez menos capaz de se desligar para relaxar ou se concentrar em tarefas complexas.

Como os neurônios reagem à pausa digital

Reduzir o tempo de tela não significa abandonar completamente o celular, mas sim estabelecer uma relação mais equilibrada com ele. Quando essa mudança acontece, o cérebro responde de maneira surpreendente.

A primeira semana de "desintoxicação digital" já permite observar ganhos: neurônios envolvidos na atenção conseguem trabalhar com menos interferência, a memória de curto prazo melhora e a sensação de clareza mental se torna mais evidente.

Essa reorganização acontece porque a dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, deixa de ser acionada em excesso pelas curtidas, mensagens e vídeos curtos.

Com isso, o cérebro retoma seu ritmo natural de recompensa, voltando a sentir satisfação em atividades simples como ler, caminhar, cozinhar ou conversar pessoalmente. Aos poucos, o sistema nervoso recupera o equilíbrio entre estímulo e descanso, o que reduz a fadiga mental.

Motivação e desejo renovados

Outro benefício pouco falado do afastamento do celular é o impacto direto no desejo e na motivação. Ao se libertar das interrupções constantes, o cérebro consegue manter a concentração por mais tempo, o que aumenta a produtividade e fortalece a capacidade de concluir tarefas. Além disso, a redução do consumo de conteúdo comparativo, comum nas redes sociais, evita frustrações e libera energia psíquica para investir em metas pessoais.

Com mais tempo livre, as pessoas redescobrem prazeres esquecidos: o contato com a natureza, a leitura profunda, a prática de exercícios ou simplesmente a observação do cotidiano. Esse redirecionamento de atenção favorece não só a saúde mental, mas também a criatividade, já que o cérebro passa a ter espaço para gerar novas ideias em vez de apenas reagir a estímulos externos.

*Com informações de reportagem publicada em 18/02/2019