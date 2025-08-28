Topo

Notícias

Dar um tempo no uso do celular alivia a mente e garante bem-estar

Benefício pouco falado do afastamento do celular é o impacto direto no desejo e na motivação - Getty Images
Benefício pouco falado do afastamento do celular é o impacto direto no desejo e na motivação Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

28/08/2025 18h20

O celular se tornou um prolongamento do corpo humano. Para muitos, é a última coisa tocada antes de dormir e a primeira ao acordar. O problema é que a facilidade de acessar redes sociais, jogos e conteúdos a qualquer momento cobra um preço alto.

O brasileiro passa, em média, mais de nove horas por dia conectado — tempo suficiente para comprometer não apenas a rotina, mas também o funcionamento cerebral.

Relacionadas

Dobra tempo de espera por cirurgia de transplante de córnea no Brasil

Medo de abandono: sinais de que ele está presente na sua vida e como lidar

Parasita 'desliga' dor ao penetrar na pele e pode inspirar medicamentos

O excesso de estímulos digitais gera impactos profundos: diminui a concentração, favorece quadros de ansiedade e intensifica a comparação social, que pode levar a sentimentos de inadequação e tristeza. O resultado é um cérebro em constante estado de alerta, sempre à espera da próxima notificação, mas cada vez menos capaz de se desligar para relaxar ou se concentrar em tarefas complexas.

Como os neurônios reagem à pausa digital

Reduzir o tempo de tela não significa abandonar completamente o celular, mas sim estabelecer uma relação mais equilibrada com ele. Quando essa mudança acontece, o cérebro responde de maneira surpreendente.

A primeira semana de "desintoxicação digital" já permite observar ganhos: neurônios envolvidos na atenção conseguem trabalhar com menos interferência, a memória de curto prazo melhora e a sensação de clareza mental se torna mais evidente.

Essa reorganização acontece porque a dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, deixa de ser acionada em excesso pelas curtidas, mensagens e vídeos curtos.

Com isso, o cérebro retoma seu ritmo natural de recompensa, voltando a sentir satisfação em atividades simples como ler, caminhar, cozinhar ou conversar pessoalmente. Aos poucos, o sistema nervoso recupera o equilíbrio entre estímulo e descanso, o que reduz a fadiga mental.

Motivação e desejo renovados

Outro benefício pouco falado do afastamento do celular é o impacto direto no desejo e na motivação. Ao se libertar das interrupções constantes, o cérebro consegue manter a concentração por mais tempo, o que aumenta a produtividade e fortalece a capacidade de concluir tarefas. Além disso, a redução do consumo de conteúdo comparativo, comum nas redes sociais, evita frustrações e libera energia psíquica para investir em metas pessoais.

Com mais tempo livre, as pessoas redescobrem prazeres esquecidos: o contato com a natureza, a leitura profunda, a prática de exercícios ou simplesmente a observação do cotidiano. Esse redirecionamento de atenção favorece não só a saúde mental, mas também a criatividade, já que o cérebro passa a ter espaço para gerar novas ideias em vez de apenas reagir a estímulos externos.

*Com informações de reportagem publicada em 18/02/2019

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'PCC sempre foi bom nisso, em lavar dinheiro', diz Guaracy Mingardi

Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

Kotscho: 'Lula tem assuntos mais importantes do que falar de Zema'

Rubio visitará México e Equador para falar sobre imigração e China

Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

Se forem condenados pelo STF, militares e Bolsonaro devem perder patentes

Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior operação contra crime organizado no País

Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita

Sinner vence Popyrin e avança à terceira rodada do US Open

Dois funcionários da Microsoft são demitidos após protesto contra laços da empresa com Israel