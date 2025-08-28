A partir de R$ 55: cuecas da Insider estão em oferta com cupom do UOL

Escolher roupas com tecido tecnológico pode aumentar o conforto no dia a dia. Dentro da categoria de peças íntimas, a Insider tem os modelos Comfort, Slip e Performance.

Quem deseja economizar na compra desses produtos pode usar o cupom de desconto do Guia de Compras UOL no site oficial da loja. Para conseguir acessar a oferta, basta selecionar a peça desejada, aplicar o cupom promocional "UOL15" e finalizar o processo de compra. Confira mais informações sobre as cuecas e o que os consumidores dizem sobre elas.

O que diz a Insider sobre as cuecas:

Prometem conforto, respirabilidade e alto desempenho;

Evitam a proliferação de bactérias que causam mau cheiro;

A cueca Comfort promete ser ultramacia e não enrolar nas pernas;

Disponíveis em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem usou?

Na Insider, as cuecas somam mais de 11 mil avaliações e a nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Para quem comprou, os principais elogios se referem ao conforto, à maciez e modelagem das peças.

Resolveu o incômodo na academia e ao andar. Excelente produto. Lorena

Excelente, comprei o pacote de cinco cuecas Performance e achei muito bom. Elas ficaram justas no meu corpo, mas não o bastante para incomodar, então ficou perfeito, modelaram o meu corpo direitinho. A camada extra antisuor também é boa, recomendo demais . Matheus

Não aperta. A cueca Comfort é grande nas pernas, o que é muito bom, pois ela não sobe com facilidade. Leonardo

Meu marido era daqueles que odiavam cuecas boxer por enrolar nas pernas, mas depois de conhecer essa aqui em casa não se compra outra. Tecido muito macio. Carina

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamaram da durabilidade de algumas cuecas, relatando rasgos ou furos em pouco tempo de uso. Além disso, há casos em que a peça enrola na perna, causando desconforto.

Achei a cueca Comfort boa, nada de extraordinário, mas com menos de um mês de uso surgiu um furo na costura, produto muito caro pela durabilidade que tive até agora. Eduardo

As cuecas são confortáveis, mas ainda enrolam na perna. Vladimir

Admito que a temperatura da cueca Performance é ok, mas como eu sou gordinho, pelo jeito que ela encaixa no corpo, a cueca acaba 'descendo' às vezes durante o dia e trazendo a calça para baixo, então se vou caminhar muito me pego tendo que ficar puxando várias vezes ao dia, mas realmente o material é bom e ela não enrola na perna. Lucas

