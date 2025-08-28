Amanda Klein: Banco Central de Lula ganha credibilidade; de Trump, perde

A credibilidade do Banco Central do Brasil segue em alta, avaliou Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para a jornalista, a política monetária consistente do país fortalece a confiança do mercado.

Enquanto isso, o Banco Central dos Estados Unidos enfrenta críticas e incertezas, principalmente após pressões do ex-presidente Donald Trump.

Na grande bolsa de apostas do mercado financeiro, a credibilidade do Banco Central do Brasil está em alta. Sim, o Banco Central comandado pelo indicado de Lula, o Gabriel Galípolo, de quem o mercado morria de medo, mas aos poucos dá um voto de confiança. Já o Banco Central dos Estados Unidos está com a credibilidade em baixa, arranhada, com diretores e o presidente de Ron Paul torpedeados pelo diplomático Donald Trump, a quem o mercado, pelo menos até o tarifaço, tinha em altíssima conta. O republicano era visto por Wall Street e pela Faria Lima como alguém que iria promover a desregulamentação, baixar impostos, criando o ambiente ideal para os negócios bombarem. Amanda Klein

Definitivamente, não é esse o caso. [Trump] Revelou-se um dirigente caótico que planta incertezas. Amanda Klein

A política monetária consistente no Brasil colabora para controlar as expectativas do mercado. Segundo Amanda Klein, a projeção de inflação no boletim Focus caiu por mais de dez semanas, ficando abaixo de 5%. "A política monetária consistente no Brasil, subindo os juros ao maior patamar em duas décadas e insistindo na comunicação de que permanecerá assim por um tempo prolongado, está finalmente vencendo a primeira batalha. Há mais de dez semanas, a projeção de inflação no boletim Focus vem caindo. Furou a barreira dos 5% e fechou a 4,86% na rodada divulgada na segunda-feira."

Nos Estados Unidos, Amanda Klein destacou a tentativa de Donald Trump de minar a independência do Fed, enfrentando resistência de membros do próprio Banco Central. "Já nos Estados Unidos, Donald Trump segue na sua cruzada para minar a independência histórica do Banco Central Americano e controlar os próximos passos da política monetária do Fed. Quer baixar juros na marra, mas aparentemente encontrou adversários à altura. Primeiro, o presidente da instituição, Jerome Powell, que não cedeu à pressão do homem mais poderoso do mundo. E agora, Lisa Cook, integrante do FED, demitida por Trump, que decidiu permanecer no cargo e brigar na justiça.

Agora ele está tentando uma outra estratégia, essa de demitir um dos membros do Conselho de Governadores para tentar chegar a uma maioria.

