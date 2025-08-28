Topo

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

28/08/2025 09h45

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou em pauta nesta quinta-feira, 28, o requerimento pedindo registros de entradas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", nas dependências do ministério da Previdência e do INSS entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Os dois requerimentos são de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). "É preciso saber, com nomes, datas e setores, com quais autoridades e servidores o referido lobista se reuniu", argumentou. "É intolerável que esta Comissão seja privada de informações tão basilares."

O "Careca do INSS" é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhares de aposentados. O empresário teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. No inquérito, ele é descrito como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

"Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o 'Careca do INSS', desempenha o papel de facilitador no esquema, atuando como consultor para várias entidades que firmaram acordos de cooperação técnica com o INSS. Antunes, por meio de suas empresas, destacando-se a Prospect Consultoria Empresarial, é responsável por intermediar as negociações e movimentar os recursos financeiros", afirma a Polícia Federal.

Izalci também apresentou um requerimento para saber, com detalhes, por onde o "Careca do INSS" passou quando fez visitas ao Senado Federal. Esse requerimento não foi colocado em pauta ainda.

Há outros 36 requerimentos previstos em pauta. No geral, a CPI busca documentos informações de entidades como o INSS, o Dataprev, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Polícia Federal, o Ministério da Previdência, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Esses pedidos pretendem ter acesso a relatórios de auditoria, processos administrativos, dados financeiros, informações de segurança cibernética e detalhes sobre a Operação Sem Desconto.

