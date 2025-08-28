Topo

CPFL Energia anuncia que alcançou 100% em matriz renovável, antecipando meta de 2030

28/08/2025

O Grupo CPFL Energia anunciou nesta quinta-feira, 28, em evento no Ministério de Minas e Energia (MME), que sua matriz de geração de energia passou a ser 100% renovável, antecipando compromissos assumidos em seu Plano ESG 2030. Esse resultado foi atingido com o encerramento das operações da usina Epasa, na Paraíba, que representava 4% da geração da empresa.

O movimento, segundo comunicado divulgado, marcou a saída definitiva da CPFL de ativos a combustíveis fósseis.

"Ao antecipar em cinco anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, reafirmamos a seriedade dos compromissos assumidos em nosso Plano ESG 2030 e demonstramos a capacidade de avançarmos além do previsto na jornada de sustentabilidade", disse Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia.

Conforme detalhado no evento, a CPFL passa a ter um portfólio de geração integralmente composto por hidrelétricas, eólicas, termoelétricas a biomassa e solares fotovoltaicas. Atualmente, a empresa possui 4.044 MW de capacidade instalada, sendo 60% em hidrelétricas, 35% em eólicas e 5% em biomassa e solar.

Também foi detalhado que a companhia mantém em desenvolvimento um pipeline superior a 4,4 GW de projetos 100% renováveis. Em relação às emissões de gases de efeito estufa, a empresa ressaltou que há comprometimento em manter a neutralidade de carbono a partir de 2025.

"Com os menores níveis de intensidade de emissões do setor elétrico brasileiro, em 2024, a CPFL já havia reduzido em 59% as emissões de gases de efeito estufa em relação à linha de base de 2021", disse a empresa, em comunicado.

A companhia recebeu a creditação da iniciativa internacional SBTi (Science Based Targets initiative), que valida cientificamente as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa.

A Coordenadora-Geral de Planejamento de Transmissão do MME, Lorena Melo Perim, presente no evento, disse nesta quinta-feira que a Pasta espera que a antecipação da meta de 100% de renováveis seja "exemplo" para outras empresas. "E que também possamos suprir todas as necessidades, com acesso à energia e segurança. Virão outros desafios para que a empresa possa atender tudo o que é esperado", declarou.

A atuação da CPFL está integrada à estratégia ESG da controladora State Grid. Segundo balanço informado, em 2024 a companhia investiu R$ 5,8 bilhões em seus negócios e prevê investir R$ 29,8 bilhões até 2029.

