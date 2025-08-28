Topo

Correção: PCE dos EUA (2ª leitura) sobe a ritmo anualizado de 2% no 2º trimestre

28/08/2025 11h22

A nota divulgada anteriormente continha um erro no segundo parágrafo. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) desacelerou no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, e não acelerou, como informado anteriormente. Segue o texto corrigido.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado 2% no segundo trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 28.

O resultado veio abaixo da primeira leitura, de 2,1%, e desacelerou em relação ao avanço registrado no trimestre anterior, de 3,7%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

