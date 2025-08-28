Coreia do Sul proibirá telefones celulares nas salas de aula

A Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o uso de telefones celulares nas salas de aula do país, o caso mais recente de um país que tenta restringir o uso de redes sociais entre menores de idade.

O país asiático, um dos mais conectados do mundo, quer adotar regras mais severas sobre os dispositivos eletrônicos nas escolas diante da preocupação com o vício dos estudantes nos smartphones.

A iniciativa, que entrará em vigor em março de 2026, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas salas de aula, incluindo smartphones, disse à AFP uma porta-voz da Assembleia Nacional.

Medidas semelhantes foram adotadas em países como Austrália e Países Baixos.

O Ministério da Educação da Coreia do Sul informou em um comunicado que a lei proíbe o uso de smartphones nas salas de aula, exceto quando necessário como ferramenta de apoio para alunos com deficiências ou necessidades especiais, ou com fins educativos.

A medida também estabelece uma base legal para "restringir a posse e o uso de tais dispositivos para proteger os direitos dos estudantes de aprender e apoiar as atividades dos professores", acrescenta a nota.

Alguns legisladores expressaram preocupação com a possibilidade de que a norma viole os direitos humanos.

Contudo, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da Coreia do Sul afirmou que estabelecer limites ao uso de telefones celulares com fins educativos não contraria tais direitos, diante do impacto negativo dos dispositivos no aprendizado e bem-estar emocional dos alunos.

A lei foi criticada por grupos como o Partido Jinbo (esquerda), que considerou que "viola os direitos digitais e o direito à educação dos estudantes".

