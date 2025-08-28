Clientes reclamam de conta de gás alta; Comgás diz que frio aumenta consumo
Clientes do serviço de gás natural encanado da Comgás, concessionária responsável pela distribuição nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, estão reclamando de aumentos nos valores das faturas emitidas no mês de agosto. A empresa afirma que o inverno rigoroso deste ano provocou um crescimento no consumo de gás, usado em aquecedores da água de chuveiros e torneiras, e que o último reajuste dos montantes cobrados foi em dezembro passado.
O que aconteceu
Dona de academia de ginástica viu a conta de gás dobrar em apenas um mês. Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária da Academia Butterfly, em Santana, na Zona Norte da capital, utiliza o gás encanado para aquecer as piscinas usadas nas aulas de natação. Em média, o estabelecimento consome 1.000 m³ de água por mês, mas, em julho, sua conta apontou consumo de 2.000 m³, com valor de mais de R$ 16 mil.
Não tive nenhuma mudança significativa no consumo para justificar esse aumento. A resposta que tive da Comgás foi que, por causa do frio, o consumo aumentou.
Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária de uma academia em SP
A Comgás diz que o último reajuste do gás foi feito no ano passado e que está analisando as reclamações, mas explica que as baixas temperaturas têm efeito direto no consumo. O mês de julho teve a menor temperatura média e o maior consumo de gás encanado residencial dos últimos anos em sua área de concessão, segundo a empresa.
A conta do apartamento de Thiago Leite da Silva, na Vila Maria, também na Zona Norte da capital paulista, subiu de R$ 172,57 em julho para R$ 394,94 na fatura de agosto, uma alta de 128%. A explicação da Comgás foi de que o leiturista da empresa não conseguiu fazer a medição do consumo de gás no condomínio no período. Por isso, para a cobrança, foi feita uma média dos últimos 12 meses. Silva relata que, no prédio, há casos de vizinhos cujas faturas triplicaram.
Concessionárias de serviços de água, luz e gás não podem reajustar os preços indiscriminadamente. Todas as mudanças nas cobranças são definidas uma vez ao ano pela agência reguladora do setor — no caso da Comgás, é a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). O último reajuste da Comgás foi autorizado em dezembro de 2024, com reduções nas tarifas para clientes residenciais e comerciais que variaram entre -0,9% e -2,3%. A Arsesp está acompanhando a situação, analisando individualmente as contestações dos consumidores e avaliando medidas para ampliar a transparência sobre consumo e faturamento, além de seguir monitorando para assegurar a qualidade e a continuidade dos serviços.
Agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, em nota para o UOL