Clientes reclamam de conta de gás alta; Comgás diz que frio aumenta consumo

Clientes do serviço de gás natural encanado da Comgás, concessionária responsável pela distribuição nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, estão reclamando de aumentos nos valores das faturas emitidas no mês de agosto. A empresa afirma que o inverno rigoroso deste ano provocou um crescimento no consumo de gás, usado em aquecedores da água de chuveiros e torneiras, e que o último reajuste dos montantes cobrados foi em dezembro passado.

O que aconteceu

Dona de academia de ginástica viu a conta de gás dobrar em apenas um mês. Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária da Academia Butterfly, em Santana, na Zona Norte da capital, utiliza o gás encanado para aquecer as piscinas usadas nas aulas de natação. Em média, o estabelecimento consome 1.000 m³ de água por mês, mas, em julho, sua conta apontou consumo de 2.000 m³, com valor de mais de R$ 16 mil.

Não tive nenhuma mudança significativa no consumo para justificar esse aumento. A resposta que tive da Comgás foi que, por causa do frio, o consumo aumentou.

Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária de uma academia em SP

A Comgás diz que o último reajuste do gás foi feito no ano passado e que está analisando as reclamações, mas explica que as baixas temperaturas têm efeito direto no consumo. O mês de julho teve a menor temperatura média e o maior consumo de gás encanado residencial dos últimos anos em sua área de concessão, segundo a empresa.

A conta do apartamento de Thiago Leite da Silva, na Vila Maria, também na Zona Norte da capital paulista, subiu de R$ 172,57 em julho para R$ 394,94 na fatura de agosto, uma alta de 128%. A explicação da Comgás foi de que o leiturista da empresa não conseguiu fazer a medição do consumo de gás no condomínio no período. Por isso, para a cobrança, foi feita uma média dos últimos 12 meses. Silva relata que, no prédio, há casos de vizinhos cujas faturas triplicaram.

Comparação de contas de gás encanado de morador de condomínio em SP Imagem: Reprodução