Conselho de Segurança da ONU vota pela retirada das forças de paz do Líbano em 2027

28/08/2025 13h09

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta quinta-feira (28), para permitir que os capacetes azuis da ONU deixem o Líbano em 2027, após prolongar essa missão de manutenção da paz (Unifil) pela última vez. 

Israel e os Estados Unidos solicitaram o fim da missão. A resolução, adotada por unanimidade, "decide estender pela última vez o mandato da Unifil (...) até 31 de dezembro de 2026, e iniciar uma retirada ordenada e segura a partir da mesma data, dentro de um ano". 

O enviado israelense na ONU, Danny Danon, saudou a decisão. "Pela primeira vez, temos boas notícias da ONU", disse.

abd/sct/md/mar/aa

© Agence France-Presse

