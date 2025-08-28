Topo

Notícias

Conselho de Segurança da ONU se reunirá na sexta-feira para discutir programa nuclear do Irã

28/08/2025 11h56

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na sexta-feira (29) para discutir, a portas fechadas, o lançamento por Paris, Berlim e Londres do mecanismo para restabelecer sanções contra Teerã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas à AFP nesta quinta-feira (28). 

A reunião ocorrerá às 10h00, horário local (11h00, horário de Brasília), a pedido da França e do Reino Unido, disseram as fontes.

abd/eml/mr/mel/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Como o PCC usava postos de gasolina para lavar dinheiro

Conselho de Segurança da ONU se reunirá na sexta-feira para discutir programa nuclear do Irã

Redes de postos de combustíveis investigados na Carbono Oculto usaram fundos para ocultar patrimônio, diz promotor

PF bloqueia R$ 1,2 bilhão de 41 pessoas e 251 empresas em esquema do PCC

The Economist diz que, ao julgar Bolsonaro, Brasil dá "lição democrática" aos EUA

Entidades do setor de combustíveis e bioenergia manifestam apoio à Operação

Irã promete responder às sanções 'ilegais' e 'injustificadas' dos países europeus sobre seu programa nuclear

Precisamos institucionalizar cooperação de órgãos via PEC da Segurança, diz Lewandowski

Escalpelamento: a tragédia que segue assolando comunidades ribeirinhas

EUA vendem 579,8 mil t de trigo da safra 2025/26, aponta USDA

Maierovitch: 'Estamos atrasados no combate ao PCC, Itália o fez há 20 anos'