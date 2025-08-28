Conselho de Segurança da ONU se reunirá na sexta-feira para discutir programa nuclear do Irã

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na sexta-feira (29) para discutir, a portas fechadas, o lançamento por Paris, Berlim e Londres do mecanismo para restabelecer sanções contra Teerã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas à AFP nesta quinta-feira (28).

A reunião ocorrerá às 10h00, horário local (11h00, horário de Brasília), a pedido da França e do Reino Unido, disseram as fontes.

abd/eml/mr/mel/aa

© Agence France-Presse