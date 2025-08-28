Congresso votará na semana que vem isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 28, em entrevista à Record MG, que "ricos não querer pagar Imposto de Renda, mas vão ter que pagar". Segundo Lula, o Congresso deve votar na próxima semana a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, além da taxação de pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão por ano, com alíquota de 10%.

Entre as medidas adotadas pelo governo federal, Lula voltou a exaltar a aprovação da reforma tributária, que classificou como "possivelmente a mais moderna de qualquer país do mundo". A mudança começará a vigorar a partir de 2027.

O presidente destacou ainda que o feito ocorreu em um cenário político adverso. "É fácil governar quando você tem maioria. Eu tenho 70 deputados em 513, nove senadores em 81. Com aliados de esquerda, 130. Com os outros aliados que construí, consigo maioria", afirmou, destacando que a articulação no Congresso foi fundamental para o resultado. "Sou agradecido porque aprovamos 99% do que queríamos, inclusive algo inédito neste país: uma reforma tributária."

Segundo Lula, a mudança permitirá que a economia brasileira cresça acima de 12% ao ano em média durante vários anos, de acordo com projeções de institutos de pesquisa e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Lula diz que recebeu 'verdadeira Faixa de Gaza' em 2023

Ao ser questionado sobre o motivo de não ter ido à Minas Gerais durante o ano de 2023, o petista respondeu que assumiu um país "devastado" e "quase uma Faixa de Gaza", em referência a guerra entre Israel e Palestina. "Peguei este país destruído economicamente e politicamente, sem relação internacional com ninguém. Não tínhamos Ministério do Trabalho, da Cultura, das Mulheres, dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos. Acabaram com tudo. Precisávamos reconstruir", disse.

Ele anunciou a apresentação de 31 propostas no valor de R$ 9 bilhões, incluindo R$ 1 bilhão para o metrô de Belo Horizonte. Na semana que vem, disse que voltará à capital mineira para lançar o programa Gás do Povo, que prevê a entrega gratuita de botijões às famílias mais pobres.

Lula reforçou sua ligação histórica com Minas Gerais. "Minas, para mim, é mais do que visitar o Estado. Eu tenho uma relação muito forte desde a criação do PT. Já andei pelo Vale do Jequitinhonha, do Rio Doce, do Mucuri, do Açu, pelo Norte e pelo Sul de Minas, do Triângulo até Extrema. Conheço Minas como nenhum outro presidente", afirmou.

Ele disse duvidar que outros chefes do Executivo tenham ido tanto a Minas quanto ele, com exceção de Juscelino Kubitschek, por ter sido governador. "Minas é atípica, são várias Minas: a que dialoga com Brasília, com Goiás, com o Rio, com São Paulo, com o Nordeste. É uma soma de culturas e de riqueza culinária que causa inveja ao País."