'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Projeto que dificulta investigação de parlamentares tramita na Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 12h51

A expressão "Congresso contra o povo" chegou hoje ao topo dos trending topics do X (antigo Twitter), segundo levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados.

O que aconteceu

Expressão teve mais de 1,2 milhão de menções nesta manhã, de acordo com a pesquisa. Trata-se de uma reação das redes sociais à chamada PEC da blindagem, que tramita na Câmara dos Deputados e dificulta as investigações contra parlamentares. A votação, que ocorreria ontem, acabou adiada por falta de acordo sobre o texto.

Outros termos sobre o projeto também entraram na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. "PEC da impunidade" ficou em terceiro lugar nesta manhã, com 272 mil menções, e "PEC da impunidade" figurou no sexto lugar, sendo citado em 811 mil postagens. Em 13º lugar, apareceu a expressão "Centrão protege rico", usada em 612 mil postagens. Segundo a Nexus, a ordem dos trending topics respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo, como o fator novidade.

Pico de conversas sobre o assunto foi registrado entre as 18h e as 20h de ontem. De acordo com o levantamento, uma série de tags foi usada ao mesmo tempo nesse período, por perfis de usuários comuns, ativistas políticos e políticos da base governista. Eles foram os principais responsáveis pela propagação da mobilização no X.

PEC da blindagem

Projeto impede investigações criminais contra deputados federais e senadores sem aval do Congresso. O texto foi apresentado em 2021 e começou a ser discutido no mesmo ano, durante a gestão de Arthur Lira na Câmara, como reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Na época, a PEC chegou a ser levada ao plenário, mas não foi votada.

Ideia inicial era retomar o texto original da Constituição de 1988. A redação diz que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem prévia autorização de sua Casa, ou seja, Câmara ou Senado. A licença também vale para prisão, com exceção de flagrante de crime inafiançável.

Texto apresentado por deputados do PL, no entanto, é mais drástico. Ele prevê, por exemplo, que é necessária maioria de dois terços dos ministros do STF, no plenário, para condenação criminal, prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares contra deputados e senadores. A informação foi publicada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Votação da PEC foi adiada por Hugo Motta (Republicanos-PB). A análise da proposta estava prevista para ontem no plenário da Câmara, mas foi suspensa pelo presidente da Casa por falta de acordo entre os partidos. A deliberação, a princípio, ficará para a próxima semana.

