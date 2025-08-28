Saque-aniversário: veja calendário para retiradas do FGTS em 2025

O governo federal divulgou o cronograma de pagamentos do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação dos valores segue a ordem do mês de nascimento dos trabalhadores. Assim, quem nasceu em janeiro já pode realizar o saque.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: 3 de março a 30 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 2 de junho a 29 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e autoriza o trabalhador a retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. Contudo, ao optar por essa forma, em caso de demissão o trabalhador não poderá sacar o valor total da conta, apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional do FGTS, chamado saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível, além da multa paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser realizado por até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Nessas plataformas, é necessário cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que é transferido em até cinco dias úteis após a solicitação, caso feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Porém, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% do total de recursos disponíveis nas contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela fixa adicional, de acordo com a faixa de saldo.

Faixas de saque:

Até R$ 500: 50% do saldo, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900