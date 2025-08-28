Topo

Notícias

Confiança do Comércio cai 4,0 pontos em agosto ante julho, para 83,1 pontos, revela FGV

Rio

28/08/2025 08h43

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 4,0 pontos na passagem de julho para agosto, a segunda queda consecutiva, levando o indicador ao nível de 83,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 28. Em médias móveis trimestrais, o Icom diminuiu 1,9 ponto em agosto.

"A confiança do comércio registra sua segunda queda consecutiva, agora mais intensa, devolvendo o avanço observado no segundo trimestre. A queda foi disseminada, sendo observada não apenas em todos os indicadores que compõem o índice, mas também de forma generalizada em todos os principais segmentos", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em agosto, houve piora da confiança em todos os seis principais segmentos do setor, puxada pelas avaliações sobre o futuro. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 1,7 ponto em agosto, para 86,5 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 6,4 pontos, para 80,3 pontos.

"A manutenção dos componentes do índice abaixo dos 90 pontos e a queda mais intensa nas expectativas representam pontos de atenção para o setor para os últimos meses do ano. Esse quadro reflete as preocupações com o ambiente macroeconômico, com destaque para a crescente pressão do custo financeiro sobre os negócios", completou Veloso.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses tombou 7,1 pontos, para 79,3 pontos, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses encolheram 5,4 pontos, para 82,1 pontos.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve redução de 0,6 ponto, para 88,1 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 2,7 pontos, para 85,2 pontos.

O Indicador de Desconforto do Comércio - que mede a frequência com que são citados fatores limitadores à melhoria dos negócios - subiu ao maior nível desde abril de 2022.

"Um crescente destaque do custo financeiro no Indicador sinaliza que o principal desafio dos negócios está migrando da recuperação da demanda para a gestão de sua saúde financeira", acrescentou Veloso.

A Sondagem do Comércio de agosto coletou informações entre os dias 1º e 26 do mês.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Centenas de funcionários da ONU pressionam chefe de direitos humanos a chamar Gaza de genocídio, mostra carta

Pescadores britânicos, vítimas de invasão de polvos

Maior operação contra crime organizado no País atinge setor de combustíveis

Rússia rejeita reportagem que diz que seus drones de vigilância estão sobrevoando rotas de armas dos EUA na Alemanha

O dilema de ucranianos do Donbass forçados a fugir

IGP-M passa a subir 0,36% em agosto e fica acima do esperado

Platini e Blatter são absolvidos em definitivo na Suíça

Festival de Veneza recebe George Clooney e Emma Stone

Justiça italiana vê risco de fuga e mantém Zambelli presa em regime fechado

Líderes europeus condenam o 'ataque mais mortal' da Rússia contra Kiev, que danificou prédios da UE

UE convoca enviado russo após ataque à base diplomática da UE em Kiev