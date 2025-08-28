Condomínio de Bolsonaro quer compartilhar imagens de segurança com polícia

O condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora e cumpre prisão domiciliar, em Brasília, realizou uma enquete para definir se os seus moradores gostariam que fossem compartilhadas com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal as imagens capturadas pelas câmeras de segurança.

O que aconteceu

Questionário justificou o envio das imagens da área externa. Segundo o condomínio, poderia "agilizar a resposta em situações de emergência" e "impedir acessos indesejáveis de infratores".

Enquete foi concluída nesta semana com maioria favorável. A reportagem teve acesso ao comunicado do condomínio e apurou junto a moradores que a maioria votou de acordo com a medida, que garante o compartilhamento de imagens com as forças de segurança do DF e ajuda no monitoramento e aprimoramento da segurança de toda a região.

Votação começou no mês passado e não foi motivada por ação contra Bolsonaro. Documento mostra que os moradores já queriam enviar as imagens das câmeras para autoridades, independentemente da situação de Bolsonaro. A enquete foi realizada no sistema online interno utilizado pelos moradores do condomínio e durou 30 dias.

Moradores votaram antes de decisão de monitoramento de Bolsonaro em tempo integral. Equipes da Polícia Penal do Distrito Federal estão no condomínio desde ontem para cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que viu risco de fuga do ex-presidente.

Moraes ressaltou conteúdo de celular do ex-presidente. A PF (Polícia Federal) mostrou diálogos e até uma minuta de pedido de asilo político na Argentina.

Acesso a imagens de áreas externas deve ser feita em tempo real. O objetivo é propor um acordo com a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) que permita ao órgão ter acesso em tempo real às câmeras externas do condomínio ou "mediante solicitação, em caso de necessidade".

Síndico aponta benefícios da medida. Comunicado aos moradores afirma que o compartilhamento de imagens poderia "inibir ações criminosas", "impedir acessos indesejáveis de infratores", "agilizar a resposta em situações de emergência" e "garantir a segurança jurídica".

Os benefícios da medida, segundo a enquete

inibir ações criminosas;

impedir acessos indesejáveis de infratores;

agilizar a resposta em situações de emergência;

aumentar a transparência da ação da força policial;

auxiliar na investigação de irregularidades;

qualificar o conjunto probatório;

garantir a segurança jurídica.

Secretaria afirmou que não há "qualquer tratativa de monitoramento compartilhado" relativo à área do condomínio. Em nota, a SSP-DF negou que o monitoramento já esteja em vigor.

Condomínio não explicou. Procurado por email e telefone, o condomínio Solar de Brasília não respondeu aos questionamentos da reportagem até a última atualização deste texto. Pelo comunicado, a proposta de parceria será elaborada após o fim da enquete, que será submetida ao jurídico e ainda votada em assembleia geral.

O compartilhamento de câmeras de segurança com as autoridades do DF é prática que ocorre em outras regiões. A medida é adotada em prédios residenciais como forma de contribuir para as ações de segurança pública e combate à criminalidade.

No âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, não há qualquer tratativa de monitoramento compartilhado a respeito da área em questão. O programa de videomonitoramento urbano se destina ao apoio tecnológico de vídeomonitoramento das áreas de interesse da segurança pública, conforme estudos realizados e relacionados à incidência de criminalidade, violência e sensação de segurança nas regiões administrativas do Distrito Federal.

Nota da Secretaria de Segurança Pública do DF enviada ao UOL

Drones e explicação sobre possível expulsão

Drones também estão restritos, diz condomínio. O síndico enviou aos moradores um informativo no dia 12 de agosto avisando que o uso dos equipamentos deve respeitar os direitos de "privacidade" e "intimidade" dos moradores. O texto também alertou que uma equipe de segurança seria acionada para identificar o operador do drone que incomodar moradores e para registrar a ocorrência.

Constatado que um drone esteja causando incômodo ou preocupação ao sobrevoar áreas comuns ou frações ideais do condomínio, a equipe de segurança envidará esforços para identificar o operador e registrar a ocorrência. A administração, por sua vez, adotará as medidas jurídicas pertinentes, visando resguardar a segurança, a tranquilidade e o direito de vizinhança dos condôminos.

Informativo do Condomínio Solar de Brasília, de 12 de agosto

Moradores do condomínio sofreram com transtornos logo após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente. Apoiadores e críticos de Bolsonaro foram até a portaria do local, realizaram buzinaço e houve até grupos anunciado que iriam acampar lá até o julgamento do ex-presidente. Passados os primeiros dias da prisão, porém, a situação acalmou e apoiadores deixaram a entrada do local. O julgamento de Bolsonaro começa na próxima terça e vai até 12 de setembro.

Episódios fizeram síndico explicar que não havia interesse de expulsar Bolsonaro. "Quanto ao veiculado interesse de 'expulsão' de morador, trata-se de uma condição inexistente e atípica, pois não é de conhecimento e, tampouco, se apoia na legalidade", dizia o texto, como mostrou o UOL.