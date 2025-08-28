Com cela para LGBT: veja como é o presídio que receberá Hytalo Santos na PB

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, serão transferidos hoje para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger, que fica na capital paraibana.

Conheça o presídio

Penitenciária é a maior de João Pessoa, com oito pavilhões. A unidade é destinada para presos do sexo masculino que estão em situação de detenção provisória enquanto aguardam julgamento.

Unidade tem uma cela exclusiva para presos LGBT. É onde Hytalo e Israel deverão ficar. A cela busca proteger os detentos que se identificam como LGBT da violência e discriminação dos outros encarcerados.

Presídio do Róger tem capacidade para comportar até 700 detentos. A unidade, no entanto, abriga hoje 890 presos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba.

Visitas na unidade, tanto social quanto íntima, são feitas aos domingos. Na parte das vestimentas, os presos têm direito a duas peças de roupas na cor branca, além de um par de chinelos.

Complexo penitenciário conta com três defensores públicos para atender os presos que não podem pagar advogado. O número é baixo para a quantidade de detentos na unidade, segundo relatório de outubro de 2024 da Defensoria Pública da Paraíba.

Relatório do Ministério Público da Paraíba, divulgado no ano passado, apontou melhorias na unidade. De acordo com a promotoria, a direção do complexo construiu uma sala com divisórias apropriadas para a realização de audiências de custódia remotas.

Promotoria, porém, reforçou a necessidade de melhorias no departamento médico do presídio. Na ocasião, o MP-PB apontou que a enfermaria do Róger "atende de forma precária os apenados, bem como o fornecimento de medicamentos genéricos e de equipamento de proteção individual para a cozinha do estabelecimento". A direção da unidade se comprometeu a promover uma maior orientação e resolutividade, disse o órgão.

Relembre o caso

Hytalo e Israel foram presos em São Paulo, e agora transferidos para a Paraíba Imagem: Reprodução de vídeo

Casal foi detido em uma mansão em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, de onde serão transferidos.

Hytalo e Israel são investigados por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo nas redes sociais em que adolescentes aparecem em performances de danças sensuais e até se beijando.

Acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na adultização de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

Justiça bloqueou bens que somam cerca de R$ 20 milhões do influenciador. Medida inclui cinco carros de luxo e empresas. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite do dia 18.

Objetivo do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial" da dupla.

Advogados negaram que Hytalo tivesse a intenção de fugir quando viajou a São Paulo. A defesa alegou ao UOL que o influenciador viajou para São Paulo antes de o "caso estourar" e disse que a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

Defesa também disse que continuará recorrendo na Justiça da Paraíba. A informação foi passada ao UOL pelo advogado Felipe Cassimiro quando a liberdade ao casal foi negada pelo STJ.