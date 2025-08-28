PF bloqueia R$ 1,2 bilhão de 41 pessoas e 251 empresas em esquema do PCC

A Polícia Federal bloqueou R$ 1,2 bilhão de 41 pessoas e 251 empresas em esquema de lavagem de dinheiro usado pelo PCC, segundo informou em entrevista que detalhou três operações de combate ao crime organizado no setor de combustíveis e empresas financeiras.

O que aconteceu

Três operações da PF e do MP de SP foram realizadas contra atuação do PCC. Operações Tank e Quasar têm o objetivo de desarticular operações de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A terceira foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo junto com a Receita Federal e se entrelaça com as investigações já que há alvos investigados em comum.

As investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional. "As fintechs atuavam praticamente como o banco paralelo do crime organizado", afirmou Andrea Costa Chaves, subsecretária de fiscalização da Receita Federal.

Operações acontecem em 10 estados. O PCC usou mais de mil postos de combustíveis para movimentar R$ 52 bilhões de 2020 a 2024, informou a Receita Federal hoje. O grupo se valia de fintechs, que operavam como bancos, e de pelo menos 40 fundos de investimentos para ocultar patrimônio.

Saldo das operações da PF

141 veiculos apreendidos;

1.500 veículos que têm determinação judicial de sequestro;

mais de R$ 300 mil em dinheiro apreendido;

bloqueio total de 21 fundos;

bloqueio de mais de R$ 1 bilhão;

ações em relação a 41 pessoas físicas e 251 empresas;

sequestro de 192 imóveis e duas embarcações.

Investigação conjunta entre PF e Receita identificou atuação da organização no setor de combustíveis e também no setor financeiro. Em uma frente são investigadas operações realizadas por alguns dos principais fundos de investimentos do país para ocultar patrimônio de origem ilícita, que seria ligado à organização criminosa.

Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos. Empresas de um mesmo grupo adquiriram bens entre elas, como imóveis e títulos, sem um próposito econômico real, segundo a PF .

Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 alvos, em oito estados. São eles: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Mais de R$ 1 bilhão em bens foram bloqueados. O valor deve ser usado para a garantia de crédito tributário, informou a Receita.

Cerca de 1.400 agentes participam da operação. A equipe é composta por servidores de Receita Federal, MP-SP (Ministério Público de São Paulo), MPF (Ministério Público Federal), PF (Polícia Federal), polícias Civil e Milita, Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis); e PGE-SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo).

Ministro elogiou PEC da Segurança Pública. "A proposta do governo é justamente esta, que todas as forças de segurança do país se entrosem, trabalhem no único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas, e as operações, coordenadas."

O que disseram os ministros

Há muito tempo, nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração do crime organizado da ilegalidade para a legalidade. Esse não é so um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial que ocorre em todos os países e tem se intensificado.

Esta é uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo contra sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando neste momento o setor de combustíveis, a propriação das organizações criminosas em parte no setor de combustíveis e sua ligação no mercado financeiro com o que diz respeito à lavagem de dinheiro.

Uma ação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil, porque o crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça