Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Os combustíveis que eram adulterados para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital em São Paulo tinham até 90% de metanol em sua composição, 180 vezes mais do que o indicado pela Associação Nacional de Petróleo. A informação foi dada pelo Ministério Público de São Paulo hoje.

O que aconteceu

Combustível adulterado foi encontrado em fiscalizações feitas pela ANP há duas semanas. Segundo o promotor do MP-SP, Yuri Fisberg, a quantidade do metanol presente no combustível variava de acordo com os postos, indo de 2% até 90%.

Metanol tem custo mais baixo que a gasolina. O uso da substância permite que o lucro com a venda do combustível seja maior.

Quantidade de metanol indicada pela tabela da ANP no combustível é de 0,5%. A regulamentação do metanol no combustível acontece porque o produto é tóxico e, quando armazenado sem as devidas precauções, traz risco à segurança. Há duas medidas da ANP que regulam o limite máximo de contaminação, uma de 2020 e outra de 2022.

PCC importava produtos químicos para adulterar os combustíveis e coagia proprietários a venderem os postos. Quem vendia o estabelecimento comercial não recebia os valores da transação e era ameaçado de morte caso fizesse cobrança.

A apreensão de um caminhão-pipa carregado de metanol em 2023 na via Dutra foi uma das evidências que levou a polícia até o combustível adulterado. Segundo o promotor, a substância, que era destinada ao Mato Grosso, foi encontrada em Guarulhos, o que levantou suspeita. "Dessa operação, outras provas foram surgindo e se identificou o 'andar de cima', que demonstra exatamente o metanol chegando desde o porto em Paranaguá e esse desvio entre químicas transportadoras", afirmou.

A organização criminosa trabalhava do "começo ao fim" da linha de combustíveis, atuando também nas usinas de açúcar. Ao todo, 240 locais de oito estados brasileiros foram alvos das investigações.

Mais de 300 postos estão envolvidos nas fraudes, segundo a investigação. Já o setor de combustíveis estima um impacto maior, em cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo, equivalente a 2.500 estabelecimentos.

Não há um padrão entre os postos com a gasolina adulterada: há marcas com e sem bandeira em grupos pulverizados pelo estado. Os postos que foram flagrados vendendo gasolina adulterada foram autuados e não estão mais em operação e os nomes deles não vão ser divulgados pelo MPSP.

A operação de hoje tem o objetivo de mapear os rastros financeiros e as formas de lavarem de dinheiro para, a partir daí, poder atuar para responsabilizar os responsáveis. As prisões serão apenas uma das vertentes dos desdobramentos de hoje, segundo o MPSP.

Entenda operação

Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma megaoperação que mira lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.

Megaoperação Carbono Oculto é a junção de três operações. Buscas ocorrem em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Os mais de 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica e adulteração de combustíveis. Há ainda suspeitas de crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis.

Esquema utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Receita identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na avenida Faria Lima.

Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.

Foram emitidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.