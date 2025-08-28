CNH emite títulos de 500 milhões de euros com vencimento em 2035

São Paulo, 28 - A CNH Industrial anunciou na quarta-feira, 27, a precificação de uma emissão de 500 milhões de euros em notas de 3,875%, com vencimento em 3 de setembro de 2035. Os papéis foram colocados a 98,906% do valor principal e fazem parte do programa "Euro Medium Term Note" da companhia. O fechamento da operação está previsto para 3 de setembro de 2025. A empresa informou que os recursos líquidos serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes. Será efetuada uma solicitação para que as notas sejam admitidas na Global Exchange Market da Euronext Dublin, disse em comunicado.Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado